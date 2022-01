Gonzalo Villar, très proche de rejoindre Getafe

01/11/2022 à 20:00 CET

.

Gonzalo villar, originaire de Rome, est tout proche de rejoindre la discipline de Getafe, selon l’. de sources de l’entité madrilène, qui négocie avec le club italien l’arrivée du milieu de terrain murcien.

Villar, 23 ans, a juste la continuité de cette campagne à Rome, avec laquelle il n’a disputé que six matchs cette saison, tous en Conference League et aucun en Ligue, malgré le décompte de douze appels.

La petite participation de Gonzalo Villar cette saison, sous les ordres de José Mourinho, contraste avec celui qu’il a connu la saison dernière, au cours duquel il a disputé 47 matchs et marqué un but avec le Portugais Paulo Fonseca sur le banc.

L’incorporation d’un milieu de terrain est une priorité pour Getafe et pour son entraîneur, Quique Sánchez Flores, qui cherche de nouvelles variantes pour son milieu de terrain, pour lequel il a fixé l’Uruguayen Mauro Arambarri et le Serbe Nemanja Maksimovic et avec moins d’importance le Portugais Florentino Luis.

L’arrivée possible de Gonzalo Villar pourrait signifier le départ d’un autre milieu de terrain, David Timor, ce qui ne compte guère pour Quique. En effet, il n’a plus joué en championnat depuis deux mois et demi, et son dernier match officiel remonte au 16 décembre en Copa del Rey contre l’Atlético Baleares.

L’attaquant Borja Mayoral est un autre footballeur rom qui intéresse Getafe et sur lequel le club madrilène a posé des questions., qui n’a disputé que onze matchs cette saison et un total de 248 minutes.

Son arrivée, ou celle de tout autre attaquant, est conditionnée au départ éventuel du Mexicain José Juan Macías, actuellement cinquième attaquant de l’effectif Azulona.