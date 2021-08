Gonzoe, collaborateur de Ice Cube et Tupac, décédé à 45 ans

Le rappeur Gonzoe, qui a travaillé avec Ice Cube et Tupac Shakur, aurait été tué lors d’une fusillade à Seattle vendredi. L’artiste, de son vrai nom Ronald Moore, faisait partie du groupe Kausion, qui a été signé avec Lench Mod Records d’Ice Cube dans les années 1990. Il a récemment lancé une ligue de boxe avec son collègue rappeur Boskoe100.

Moore a reçu trois balles dans la poitrine près d’une station-service Shell, a déclaré la police à TMZ. Le tireur est toujours en fuite. Après avoir été abattu, Moore s’est effondré et a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin, où il est décédé. Moore a apparemment été abattu alors qu’il conduisait, car la police a trouvé un véhicule endommagé par des balles près du lieu de la fusillade. Moore avait 45 ans.

Le natif de Los Angeles aurait obtenu son surnom de Tupac lui-même, selon HipHopDX. Il s’est lancé dans le jeu en tant que membre de Kausion, qui a sorti l’album South Central Los Skanless sur le label d’Ice Cube. L’album atteint la 37e place du classement Billboard Top R&B/Hip Hop Albums. Ils ont enregistré la chanson “What You Wanna Do”, avec Ice Cube. Moore a également enregistré l’album If I Live & Nothing Happens. Il a contribué à une piste sur l’album de 1998 de Kurupt, Kuruption!.

Plus récemment, Moore a lancé la ligue de boxe Glovez Up Gunz Down avec Boskoe100. Les deux rappeurs se sont eux-mêmes battus sur le ring en avril, avec Snoop Dogg comme commentateur. Le combat s’est soldé par un match nul. “Merde, je déteste avoir à dire ça”, a écrit Boskoe100 sur Instagram vendredi, à côté de photos de leur combat. “Repose en paix [Gonzoe]. Nous avons vraiment écrit l’histoire ensemble, frère. Je ressens pour votre fils et votre famille. J’espère que quelqu’un sait ce qui s’est passé et glisse dessus. #StayFocusedBlack.

D’autres qui ont travaillé avec Moore ont partagé des hommages sur les réseaux sociaux, y compris C-bo. “RIP mon Loc Gonzo, je déteste voir le cycle répété de tuer ceux qui ont finalement changé leur vie pour le meilleur smh f— le tireur !!!! Buster ne doit pas pouvoir se battre”, a écrit C-bo sur Instagram , à côté d’une vidéo avec Moore. “Je souhaite le meilleur à la famille et aux enfants !!!!”

“Incroyable. Repose en paix à mon frère Gonzoe. J’ai signé Gonzoe pour son premier contrat d’enregistrement solo chez Priority Records. Mec talentueux. Wow, je ne peux pas y croire”, a tweeté Ben Baller. “RIP Gonzoe de Kaution ! Un si bon mec”, a tweeté Dag Savage.