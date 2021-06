Goo: Comment Sonic Youth s’est écrasé sur le grand public

Avant que “grunge” est entré dans le lexique et les groupes de rock alternatif ont commencé à faire du caravaning à travers le pays lors de la première tournée Lollapalooza en 1991, la vive jeunesse introduit en contrebande le skronk et le cri du noise rock dans le courant dominant. Cela a juste pris quelques essais. En 1990, le groupe new-yorkais avait déjà une décennie de performances à son actif, s’étant forgé une réputation de guerriers de la route avant-gardistes, jouant du rock indie axé sur le feedback sur un arsenal de guitares aux accordages atypiques. En 1988, ils avaient atteint un nouveau niveau d’ambition artistique avec Daydream Nation, qui a été acclamé presque universellement mais qui s’est encore vendu modestement. Déçu par la façon dont Daydream a été commercialisé et distribué, le groupe a déménagé chez Geffen Records un an plus tard. Le premier résultat fut Goo – l’album le plus gros et le plus audacieux de leur carrière à ce jour.

Écoutez Goo de Sonic Youth sur Apple Music et Spotify.

Un son abrasif dans un emballage adapté à la radio

Après le succès de Daydream Nation, Nick Sansano est revenu à l’ingénieur Goo, mais au milieu de l’enregistrement, le producteur Nick Sansano est parti, remplacé plus tard par le musicien de jazz devenu producteur Ron Saint-Germain (mieux connu pour I Against I de Bad Brains).

Avec les enjeux élevés de signer sur un label majeur, le groupe a pris son temps pour faire Goo, enregistrant l’équivalent d’un album entier de démos avec Don Fleming et J Mascis de Dinosaur Jr avant d’entrer dans les studios Sorcerer Sound.

Pourtant, l’effort que les guitaristes Thurston Moore et Lee Ranaldo, le bassiste Kim Gordon et le batteur Steve Shelley ont investi dans leur premier label les a fait figurer pour la première fois dans le palmarès des albums du Billboard 200, avec plus de 100 000 exemplaires vendus à la fin année – ainsi que leur plus grand succès radio jusqu’à ce moment-là, “Kool Thing”.

“Kool Thing” a prouvé que Sonic Youth était capable de délivrer son son abrasif dans un emballage adapté à la radio. Inspiré en partie d’un interview que Kim Gordon fait avec LL Cool J pour Spin, ainsi que ses propres convictions progressives, “Kool Thing” pimente les références aux chansons à succès de LL “I Can’t Live Without My Radio” et “Going Back to Cali” dans une critique subversive de l’industrie, assistée par nul autre que Ennemi public‘s Chuck D, jouant l’homme du battage médiatique aux invocations orales de Gordon comme: “Est-ce que vous allez nous libérer, les filles, de l’oppression des hommes blancs?”

Une attitude irrévérencieuse

Malgré l’approche plus radiophonique du groupe sur Goo, Sonic Youth a abordé son septième album avec son attitude punk irrévérencieuse habituelle. Ils ont proposé le titre Fellation ? comme un test du sens de l’humour de leur nouveau label, et la couverture comme une photographie de Maureen Hindley et David Smith, témoins du procès des Moors Murders en 1966, réalisé dans un style bande dessinée par Raymond Pettibon. (Pettibon était responsable d’un certain nombre de couvertures emblématiques pour l’ancien label de Sonic Youth SST Records.)

Côté son, le chaos et l’intensité des années noise du groupe sont restés intacts. “Mildred Pierce” éclate dans un vacarme cacophonique ponctué par Thurston Moore criant le titre de la chanson, tandis que le bref “Scooter + Jinx” est survenu après que l’amplificateur de Moore a surchauffé et a explosé. Le groupe a apprécié l’effet de crissement résultant et l’a repris pour la pièce sonore expérimentale.

L’espace entre la plus grande chanson pop de l’album et les séquences noise intenses a démontré à quel point un groupe Sonic Youth était devenu polyvalent. Le morceau d’ouverture « Dirty Boots » est un document surréaliste mais mélodique de vacances en Californie, dans lequel Moore propose des images dadaïstes telles que « Vous vous embrasserez avec une sorcière dans un camion de café », sur des riffs post-punk maigres et psychédéliques. Pendant ce temps, l’album plus proche, “Titanium Exposé”, livre la précipitation d’une romance dangereuse via des changements de tempo, des couplets brumeux et des riffs de guitare d’une intensité vertigineuse.

Casser la porte ouverte

Le groupe en profite également pour rendre hommage à l’une de leurs héroïnes, Karen Carpenter, sur « Tunic (Song for Karen) ». Gordon juxtapose le récit de la lutte tragique de Carpenter contre l’anorexie contre les idées d’immortalité artistique, revenant au refrain, “Tu ne vas jamais nulle part.” À peine quatre ans plus tard, Sonic Youth rendrait à nouveau hommage à Les charpentiers en reprenant « Superstar » sur la compilation If I Were a Carpenter.

Après la sortie de Goo, Sonic Youth a contribué à influencer la suite de Nirvana signature avec Geffen, et la tournée européenne du groupe a fini par être capturée dans le documentaire de 1992, 1991: The Year That Punk Broke. Le succès qui en a résulté de Nirvana Ça ne fait rien a également profité à Sonic Youth, lorsque le prochain album du groupe, Dirty, a été fortement promu, et son premier single « 100% » est devenu leur single le mieux classé à ce jour.

Il est difficile d’imaginer l’explosion du rock alternatif des années 90 sans que Sonic Youth n’ouvre d’abord la porte. Album déterminant pour une nouvelle ère, Goo a remis en question l’idée de ce que pourrait être un album de rock grand public sans sacrifier les tendances expérimentales et cacophoniques qui leur ont valu un culte dévoué.

Goo peut être acheté ici.