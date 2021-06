‘Good Girl Gone Bad’: Tracer la transformation audacieuse de Rihanna

Good Girl Gone Bad s’ouvre avec Jay Z présenter Rihanna en tant que « bonne fille qui a mal tourné », mais à ce stade de sa carrière, la pop star montante n’avait plus besoin de cosignataire. Avec deux albums à son actif, elle avait déjà prouvé son potentiel, mais sur Good Girl Gone Bad, la chanteuse Bajan a annoncé sa transformation audacieuse de starlette pop épurée à “Bad Girl RiRi”, modifiant le cours de sa carrière.

L’effet parapluie

Rihanna avait déjà rencontré le succès dans les charts avec son hit n°1 “SOS”, ainsi que ses trois hits du Top 10 “Pon De Replay”, “Unfaithful” et “Break It Off”. Bien que ce soient tous des succès commerciaux, les critiques étaient toujours sceptiques quant à son talent artistique, cherchant quelque chose pour la distinguer de la meute – en plus d’être commercialisée comme « cette fille des îles ». Même Rihanna elle-même a ressenti le besoin de faire un changement radical et radical, provoquant la sortie le 31 mai 2007 de Good Girl Gone Bad.

La veille du tournage de la couverture de l’album, la chanteuse a coupé ses cheveux avec défi, puis a fait ses débuts avec son nouveau look rebelle dans le clip de “Umbrella”. Cela correspondait à l’attitude de la chanson, qui était dosée en guitares et en basses d’arène rock, ainsi qu’à l’incontestable crochet « ella, ella, ay, ay ». Apparemment du jour au lendemain, la chanson a envahi les ondes, faisant la bande-son de l’été et devenant le morceau le plus vendu de l’année.

En tant que morceau d’ouverture de Good Girl Gone Bad, “Umbrella” est devenu le deuxième numéro 1 de Rihanna sur le Billboard Hot 100 et lui a valu un Grammy pour la meilleure collaboration rap/chanté, grâce à la contribution de Jay Z. “Umbrella” a également servi de catalyseur pour faire de la chanteuse une icône de la beauté et un sex-symbol, la propulsant au statut indéniable de “It Girl” et la mettant sur le même chemin que sa collègue diva pop. Madone. La prétention audacieuse de la chanteuse à devenir « la Vierge noire » s’est avérée être plus une prophétie qu’un vœu pieux.

Alors que “Umbrella” était clairement la force motrice du succès commercial de Good Girl Gone Bad, “Shut Up And Drive” a cimenté le ton provocateur de l’album et a une fois de plus vu la chanteuse se tourner vers les hymnes de la New Wave pour s’inspirer. Après échantillonnage Cellule douce sur “SOS”, cette fois-ci, elle a fait référence au “Blue Monday” de New Order comme toile de fond électro à “Shut Up And Drive”.

Inspirations emblématiques

S’il y a deux albums qui ont inspiré la création de Good Girl Gone Bad, ce serait Michael Jackson‘s Thriller et l’Afrodisiac de Brandy. Dans des interviews de l’époque, Rihanna a cité les deux comme des inspirations pour sa direction nouvellement découverte. En écoutant Good Girl Gone Bad, vous pouvez entendre leur influence à la fois sur l’esthétique et l’attitude de l’album.

Après «Umbrella» sur l’album est la chanson dance-pop «Push Up On Me»; à bien des égards, les effets sonores envoûtants et les vibrations des années 80 rappellent « Beat It ». Il y a aussi un arc narratif émergent qui trouve Rihanna invitant son partenaire de “Umbrella” à venir la rejoindre au club.

Poursuivant le récit, Rihanna commande “Don’t Stop The Music”, échantillonnant énergiquement “Wanna Be Startin’ Something” de Jackson. Le single a atteint la troisième place du palmarès Billboard 100, faisant d’elle la nouvelle reine des hymnes de club.

L’un des albums R&B les plus influents de la décennie

Si Good Girl Gone Bad avait ses influences rock et dance-pop, c’est aussi l’un des disques R&B les plus influents de la décennie. Pendant le processus d’enregistrement, Rihanna a parlé de l’impact que l’écoute d’Afrodisiac a eu sur sa direction créative. Alors que cet album documentait une nouvelle maturité pour Brandy en 2004, il a également expérimenté le genre à travers sa production : deux choses que Rihanna a consciemment explorées sur Good Girl Gone Bad.

Après une séquence de bops angoissés alimentés par la techno-pop, dont “Breakin’ Dishes” (dans lequel la chanteuse promet de “combattre un homme ce soir”) et “Shut Up And Drive”, Rihanna livre ses moments R&B les plus purs. Promu comme le troisième single de l’album, “Hate That I Love You” a été présenté Ne-Yo, qui a co-écrit la chanson, ainsi que le graveur lent «Question Existing» et le titre de clôture coupé sur la sortie originale de 12 titres. “Hate That I Love You” a atteint la 7e place du Billboard Hot 100, devenant l’un des titres les plus duos d’amour mémorables.

Évolution sonore

Le morceau suivant, “Say It”, échantillonne le cruiser dancehall des années 90 “Flex” de Mad Cobra, et trouve Rihanna en train de demander timidement à son amant “de me dire ce que tu aimes”. Il est suivi d’une séquence de morceaux produits par Timbaland. Avec Tricky Stewart, Sean Garrett et The-Dream, Timbaland a joué un rôle essentiel dans l’évolution sonore de Rihanna, d’artiste célibataire à pop star pleinement formée.

“Sell Me Candy” a vu Rihanna se refaçonner en majorette à la tête du groupe pour son propre rallye d’encouragement. La production hypnotique apporte à la fois des influences caribéennes et indiennes qui peuvent également être entendues sur “Lemme Get That”, un chant fanfaron et rythmique sur lequel Rihanna se glisse davantage dans son personnage de mangeur d’hommes.

Jay Z n’était pas le seul collaborateur de la liste A sur Good Girl Gone Bad. Le charisme démesuré de Rihanna a également impressionné Justin Timberlake, un autre partenaire fréquent de Timbaland, et les deux ont fait équipe sur le single de ballade “Rehab”. Couché dans un album plein de bangers de club, “Rehab” a prouvé que Rihanna était allée au-delà des chansons d’amour sérieuses et dans le territoire sensuel du R&B, quelque chose qu’elle avait perfectionné plus tard sur “Love The Way You Lie”.

Verrouillé et rechargé

La prise de risque créative de Rihanna a porté ses fruits, ce qui lui a valu sept nominations aux Grammy Awards, un album n ° 2 et une certification six fois platine. En raison du succès critique et commercial écrasant de Good Girl Gone Bad, l’album a été réédité sous le nom de Good Girl Gone Bad: Reloaded l’année suivante, avec trois nouvelles chansons, dont les hits n ° 1 “Disturbia”, “Take A Bow” et le rock “If I Never See Your Face Again”, sa collaboration avec Maroon 5.

Good Girl Gone Bad a non seulement jeté les bases pour que Rihanna devienne l’une des artistes les plus vendues de la décennie, mais elle a également prouvé qu’elle était plus qu’une simple pop star avec un succès en simple. La première étape majeure pour l’établir en tant qu’artiste singulière et icône en devenir, elle a préparé le terrain pour la poursuite de l’évolution de Rihanna sur Rated R en 2009.

