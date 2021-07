Good Girls : nous savons peut-être pourquoi NBC l’a annulé et deux grandes stars sont impliquées

Mec, c’est dur d’être fan de télé, non ? Parfois, l’émission parfaite se présente, qui correspond parfaitement à votre sensibilité et parvient à faire ses débuts au bon moment de votre vie, et elle devient en fait une visualisation de rendez-vous pour vous, même avec les dizaines et les dizaines de choix que nous avons en matière de télévision divertissement maintenant. Mais, à cause de toutes ces options, même nos favoris peuvent avoir du mal à trouver un public, et nous devons tous, finalement, faire face à une émission que nous aimons regarder obtenir la botte. Alors que les fans de Good Girls de NBC étaient vraiment contrariés d’apprendre que la série avait été annulée après quatre saisons, nous pourrions maintenant savoir pourquoi elle a eu la hache, et deux des stars de la série sont impliquées.