Good Girls Saison 4 Episode 4 Critique: Dave ⋆ .

Dans des nouvelles complètement non choquantes, Beth a utilisé sa sagesse pour se sortir d’une situation délicate.

Et son récit de reine reste fermement en place pour le moment. Mais elle a pris quelques photos de son armure sur Good Girls Saison 4 Episode 4.

Si nous connaissons Rio aussi bien que nous le pensons, alors il ne sera pas prêt à laisser passer le passé, ce qui nous laisse dans un endroit passionnant en ce début de saison.

Beth et Rio. Rio et Beth. Essayer de définir et d’analyser la dynamique complexe de leur relation prendrait plus de temps que cet examen ne le permettra.

C’est compliqué et ténu, et c’est composé de deux personnes à la tête dure qui se donneront toujours la première place. Ils forment un couple étrange sur le papier, mais Rio a toujours eu Beth d’une manière que beaucoup d’autres n’ont pas.

Il a vu plus que Mme Boland, ou la mère de Kenny, ou même Beth. Il a vu Elizabeth, la belle femme intelligente qui était bien plus qu’une mère PTO qui fabrique des produits de boulangerie. Et Beth aimait être vue dans ces premiers jours et savourait l’autorité qui lui avait été donnée.

Mais comme nous le savons tous, les choses n’ont fait que monter en spirale et en spirale à partir de là. En spirale au point que Beth est à nouveau obligée de travailler avec les autorités pour leur apporter les gros poissons.

Good Girls a ce truc: ils recyclent les histoires de saison en saison et essaient de les modifier juste assez pour que le public ne le voie pas. Phoebe et maintenant Dave sont essentiellement le nouveau Turner, déraillant un peu pour obtenir ce qu’ils veulent.

Et même si capturer Beth serait un gros gain, elle est de petites pommes de terre par rapport au cerveau de l’opération. Ils veulent le gars qui remporte la coupure la plus importante.

Cela laisse Beth, Ruby et Annie dans un dilemme car ils ont préparé Rio à être tué à tout moment. Et s’il n’y a pas de Rio à tourner, alors la pression revient sur eux.

Alors que Rio voit qui est vraiment Beth à bien des égards, le tueur à gages semble voir une version de Beth dont elle ne voulait pas croire qu’il existe. Elle le méprisait et sa profession choisie. Mais pourtant, à la fin, elle a emprunté cette voie plus d’une fois quand cela lui convient.

Et la mort du tueur à gages lui convenait.

Beth: J’ai juste besoin de lui vivant, d’accord.

Hitman: Vous avez conclu un accord.

Beth: C’est compliqué.

Se débarrasser de lui signifiait que le contrat était terminé, et cela la libéra pour travailler avec Phoebe et Dave pour arrêter Rio, l’envoyant ainsi que les enfants dans une banlieue luxueuse, où ils pourront vivre leurs journées dans le désert.

Mais Beth et Rio ont cette fâcheuse habitude de se sous-estimer. Il est probablement né de leurs complexes de supériorité.

C’est frustrant pour les téléspectateurs, mais ça fait une très bonne télévision. Et cela permet à leur jeu du chat et de la souris de continuer.

Rio peut sentir un rat de loin. Il sait que Beth non seulement lui a menti, mais qu’elle a probablement un jeu beaucoup plus important dans sa manche. La beauté va maintenant regarder ce qu’il fait ensuite maintenant que leur relation de travail est actuellement sur la glace en raison de toute la pression policière.

Parce que Beth sera toujours sur son orbite alors qu’elle tente de le faire tomber. Mais continuera-t-il à la sous-estimer? Et continuera-t-elle à le sous-estimer?

Le temps nous le dira.

En dehors du drame central, Stan a beaucoup de problèmes.

Il est à peu près entièrement lié à sa folie d’un patron, qui fait courir Stan dans la ville en train de voler des gens et des distributeurs automatiques et tout ce à quoi il peut penser.

Les vols sont imprudents, et il n’y a aucun moyen que Stan n’ait pas remboursé le moindre montant d’argent qu’il a gagné grâce à ces soirées privées avec les strip-teaseuses, mais il a conclu un accord avec le diable. Et le diable recueille toujours.

Vous devez comprendre qu’il laissera Ruby parler de ce qui se passe à un moment donné, car il doit y avoir un moyen de sortir de la main de Gene avant de faire quelque chose dont il ne peut pas revenir.

Stan n’est pas parfait, mais c’est un homme solide. Et le regarder se perdre lentement dans ce rôle de petit criminel n’est pas agréable à regarder. Alors, attendons tous avec impatience le jour où Gene obtiendra ce qui lui arrive.

Dans les nouvelles d’Annie, a-t-elle enfin compris? At-elle enfin atteint un point où elle est capable de placer les besoins des autres avant les siens?

Vous ne pouvez pas faire quelqu’un comme vous. Josh [to Annie]

Cela semblerait être le cas puisqu’elle se libère des chaînes du Dr Cohen et donne à Ben la liberté et l’espace pour faire des choix qu’elle n’aime peut-être pas mais sait ce qui est le mieux pour lui.

Annie est une bonne maman, et ce n’est pas une mauvaise personne. Elle prend beaucoup de décisions discutables et elle est narcissique, mais elle essaie. C’est de cela que la thérapie était à l’origine, elle essayait, même si tout tomber amoureux de votre sous-intrigue de thérapeute était malheureux.

Mais elle voit Ben prospérer, et même si cela la tue un peu de ne pas s’épanouir avec elle, elle permet que cela se produise et ne fait pas tout pour elle. Malheureusement, elle doit aller à ses jeux en secret, mais au lieu d’en faire un plus gros problème et de mettre Ben mal à l’aise, elle prend le coup pour pouvoir regarder son enfant être heureux.

Et cela fait partie de la parentalité. Votre vie ne concerne plus seulement vous. Il s’agit de l’enfant que vous avez créé et de l’aider à être la meilleure personne possible dans ce monde.

Même si Annie ne comprend pas complètement cela maintenant, elle est beaucoup plus proche de s’en rendre compte qu’elle ne l’était auparavant. Et arrêter les sessions et abandonner cette connexion avec le Dr Cohen fait également partie du voyage.

Voici des capacités d’adaptation plus saines et des options d’amour plus saines pour Annie à l’avenir! Elle mérite un peu de bonheur.

Bouts

En plus des intrigues, Good Girls adore aussi ramener des stars invitées! Troy était de retour, et toute l’interaction avec les dames de son garage était la comédie de pointe Good Girls. Les dames y entrent, et quelqu’un doit souligner à quel point elles sont ridicules, ce que les filles reconnaissent avec joie.

Beth surcompenser l’absence de Dean en laissant ses enfants faire ce qu’ils veulent avant d’atteindre finalement son point de rupture était très relatable.

La recherche Google de Ruby et la conversation de suivi entre elle et Stan à propos de Kanye West vivant dans le Wyoming sont également à raconter. Il faut se poser la question!

Good Girls a toujours fait plutôt bien les intermèdes musicaux, mais ils ont amélioré leur jeu cette saison.

Très bien, les amis, le moment est maintenant venu de me parler du bon, du mauvais et du laid de cet épisode!

Que fera Rio ensuite?

Comment Stan sort-il de la situation avec Gene?

Annie et le Dr Cohen sont-ils définitivement terminés?

Déposez vos commentaires ci-dessous et assurez-vous de regarder Good Girls en ligne dès maintenant sur TV Fanatic pour ne pas manquer le plaisir!

