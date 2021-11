Good Glamm Group lève 150 millions de dollars en financement de série D

Avec la levée de fonds, The Good Glamm Group a désormais une valorisation de 1,2 milliard de dollars

Le conglomérat de contenu au commerce The Good Glamm Group a levé 150 millions de dollars dans le cadre de son tour de table D, comprenant à la fois des ventes primaires et secondaires, co-dirigé par des investisseurs de renom en technologie et en capital-investissement Prosus Ventures (Naspers), Warburg Pincus avec la participation d’Alteria Capital et des investisseurs existants L’Occitane, Bessemer Venture Partners, Amazon, Ascent Capital et le Mankekar Family Office. Avec la levée de fonds, The Good Glamm Group a désormais une valorisation de 1,2 milliard de dollars.

Le groupe Good Glamm utilisera ses derniers financements pour investir dans le développement de produits, soutenir la recherche en science et technologie des données, augmenter l’expansion hors ligne, financer les besoins en fonds de roulement tout en élargissant les capacités de création de contenu et la portée numérique de POPxo, Plixxo, BabyChakra et ScoopWhoop. Le Groupe continuera également à investir dans davantage de marques de beauté et de soins personnels.

« Entrer au Unicorn Club marque le premier jour pour nous tous au Good Glamm Group. Et nous ne pourrions être plus excités et privilégiés de nous lancer dans le voyage de 1 à 10, avec Prosus et Warburg, qui apportent une force et une expérience incroyables à notre entreprise », a déclaré Darpan Sanghvi, fondateur du groupe et PDG de Good Glamm Group.

« Faire partie du groupe Good Glamm est une opportunité de rêve et un privilège alors que nous devenons la plus grande entreprise indienne de produits de beauté et de soins personnels DTC. Désormais, avec Prosus Ventures et Warburg Pincus comme investisseurs et partenaires, nous sommes parfaitement positionnés pour évoluer encore plus rapidement et remplir notre mission », a ajouté Priyanka Gill, co-fondatrice de Good Glamm Group, à propos du nouveau cycle de financement.

« Avec un solide portefeuille de marques D2C et d’actifs de contenu exclusifs, le groupe est bien placé pour évoluer rapidement et créer une grande entreprise numérique dans le domaine de la beauté et des soins personnels », Vishal Mahadevia, directeur général et responsable de l’Inde chez Warburg Pincus, déclaré.

« Nous sommes très heureux de nous associer au groupe Good Glamm pour perturber l’industrie de la beauté et des soins personnels et cela marque notre premier investissement dans la catégorie DTC. L’équipe de Good Glamm a associé des marques locales désirables à un contenu convaincant, créant une communauté incroyablement engagée et les positionnant bien pour une croissance future en Inde et au-delà », a déclaré Ashutosh Sharma, responsable des investissements, Inde, Prosus Ventures.

