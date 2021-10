Les meilleurs records de concept ont encore des célibataires fabuleux. Il y a une raison pour laquelle les gens connaissent « Juicy » de Notorious BIG, « Mercy Mercy Me » de Marvin Gaye, ou « Ziggy Stardust » par David Bowie malgré peut-être n’avoir jamais entendu les albums complets qui les présentent. Ces singles à eux seuls sont suffisamment forts pour que même quelqu’un qui n’a qu’une connaissance occasionnelle des albums dont ils proviennent ne puisse nier le talent qui se cache derrière eux. La même chose pourrait être dite pour « B__ch, Don’t Kill My Vibe » ou « Swimming Pools (Drank) » de Kendrick Lamar’s débuts en major, Good Kid, MAAd City.

Depuis que K Dot a sorti Good Kid, mAAd City le 22 octobre 2012, l’album tient non seulement une place dans le canon hip-hop, mais a également changé la culture. Il a même été intégré au programme de plusieurs universités.

Écoutez Good Kid, mAAd City maintenant.

La pochette de The Good Kid, mAAd City présente un Polaroid d’enfance de Kendrick avec ses oncles et son grand-père. Il y a un biberon, un biberon de 40 onces et un oncle affiche une pancarte de gang. En arrière-plan se trouve une photo sur le mur représentant Kendrick et son père. Les yeux de tout le monde sont noircis. S’exprimant sur la pochette, Lamar a déclaré: «Cette photo en dit long sur ma vie, sur la façon dont j’ai été élevé à Compton et sur les choses que j’ai vues, juste à travers leurs yeux innocents. Vous ne voyez les yeux de personne d’autre, mais vous voyez que mes yeux sont innocents, et essayez de comprendre ce qui se passe.

Un récit captivant

Le titre sur la couverture indique également : « un court métrage de Kendrick Lamar ». Ce n’est pas un accident. Good Kid, mAAd City est cinématographique et raconte un récit spécifique captivant. C’est un jour dans la vie du protagoniste, K Dot, alors qu’il devient Kendrick Lamar et y rencontre sa fille, cambriole une maison et traverse des mésaventures, ce qui le fait remettre en question la politique du capot.

Le premier morceau, « Sherane aka Master Splinter’s Daughter » n’est pas vraiment le début de l’histoire mais plutôt le décor. Imaginez le début de Reservoir Dogs et les désormais tristement célèbres monologues de Madonna et « No Tipping ». Ils ne font pas nécessairement avancer l’histoire, mais ils créent le monde dans lequel vous êtes sur le point d’entrer. Dans cette chanson, vous entrez dans l’état d’esprit du personnage de Lamar, K Dot, qui est le protagoniste de l’histoire. K-Dot, rencontre une fille nommée « Sherane » et un peu comme dans un film de Tarantino, l’histoire ne suit pas exactement un fil conducteur. Il est rempli d’à-coups, de rebondissements.

Les sketchs qui suivent les chansons sont concis mais présentent en fait les amis, la mère et le père de Kendrick. Ils sont ce qui rassemble complètement l’histoire. Le sketch après « Sherane aka Master Splinter’s Daughter » montre que la mère et le père de Kendrick veulent qu’il ramène sa camionnette à la maison. Une photo de cette camionnette figure également sur la version de luxe du disque.

L’état du hip-hop

Le single « B__ch, Don’t Kill My Vibe » sert également d’introduction et traite davantage de l’état du hip-hop. La version originale comprend des voix d’invités par Lady Gaga et s’intitulait « Partynauseous ». Cependant, des problèmes de timing sont apparus et finalement sa version n’a pas fini sur l’album. Elle l’a ensuite publié elle-même, à la surprise de Lamar. Le sketch qui se termine par « B__ch, Don’t Kill My Vibe » pousse une fois de plus l’histoire. On y entend les amis de K Dot lui dire de les rejoindre dans la voiture où ils ont un CD de beat.

« Backseat Freestyle » et « The Art of Peer Pressure » vont naturellement de pair. Le premier raconte une histoire de freestyle de K Dot avec ses amis dans la voiture en rêvant comme « Martin had a Dream/Kendrick have a dream » et qu’ils feront leur marque. La chanson capture une quantité frappante d’amis proches et les joies simples de hotboxer une voiture et de faire du freestyle avec des amis, puis elle ouvre la voie à « The Art of Peer Pressure », qui est un développement majeur dans ce récit.

Une caravane apparemment innocente avec des amis finit par être une nuit à fumer, à boire et à voler quelqu’un. Il y a moins de bravade avec cela, mais plus de conflit interne. Malgré la situation, vous êtes toujours en faveur de K Dot et soulagé quand il échappe aux flics. Il est alors confronté à un dilemme, suit-il le chemin de ses pairs ou garde-t-il la tête baissée et gagne-t-il de l’argent, ce qui conduit à « Money Trees ».

« Poetic Justice » nous ramène au début de l’histoire avec Sherane. Un groupe d’hommes saute sur K Dot juste parce qu’il vient d’un quartier différent. Il se rend compte même après avoir cambriolé une maison que le prédateur peut tout aussi bien devenir la proie.

La lutte éternelle du capot

« Good Kid » et « mAAd City » sont également liés. « Good Kid » parle de la lutte éternelle du quartier. Comment quelqu’un peut-il survivre dans un monde où la question est de savoir si vous portez du rouge ou du bleu et d’où vous venez ? Cette chanson est un autre tournant dans le récit. K Dot se demande s’il peut s’en sortir vivant. L’ingénieur MixedByAli a expliqué plus en détail dans une interview dans Complex comment «être un bon enfant est coincé à l’intérieur de la boîte et comment [he] n’a pas d’autre choix que d’accompagner la fusillade en voiture, n’a pas d’autre choix que d’entrer dans les maisons et de voler, car c’est ce qu’il est autour. Il va juste avec son peuple.

Il est une fois de plus confronté à l’épée à double tranchant de la vie de gang sur « MAAd City ». S’il ne suit pas la voie du gang, il n’a aucune protection. Cependant, s’il s’associe à un gang, cela fait de lui davantage une marque de violence. La chanson est divisée en deux parties : commençant par une intro lente avant de passer à un rythme de club dur. Le légendaire West Coast MC Eiht fait une apparition sur ce morceau dans ce qui est encore un autre moment où Kendrick salue le son hip-hop Compton qui l’a précédé.

Pour l’auditeur occasionnel, « Swimming Pool (Drank) » ressemble à une confiture de fête, mais si vous écoutez attentivement, c’est plus une mise en garde. À ce stade de l’histoire, les amis de Kendrick décident de se venger des personnes qui ont piétiné Kendrick plus tôt, entraînant la mort du frère de son ami, Dave.

Questionner sa vie en tant que K Dot

« Sing About Me » fait penser à Kendrick aux tragédies qui ont eu un impact sur sa vie. La première était Dave susmentionné, la seconde une sœur d’une travailleuse du sexe qui a fait l’objet d’une chanson dans le premier album de Kendrick. Enfin, on entend « Kendrick » pour la première fois remettre en question sa vie en tant que K Dot. La chanson représente être baptisé et se trouver.

À la fin de Good Kid, mAAd City, vous avez fini par comprendre que le point de vue précédent de K Dot selon lequel «l’argent, le pouvoir, le respect» étant la fin de tout est un code dangereux à vivre. Et ce « Real » est le reflet de ce qui aurait pu être. « C’est le début pour moi de reconnaître tout ce que j’ai fait tout au long de cette journée, ce n’était pas réel », a déclaré Lamar. « Chacun a sa propre perception de ce qu’est un « vrai ni__a ». La plupart du temps, un vrai ni__a est un chat des rues ou quelqu’un qui fait un travail et fait de la violence. C’est ce que nous pensions qu’ils étaient. Mais sur ce disque, c’était moi qui comprenais ce qu’est le réel.

Le morceau de fin « Compton » aurait pu apparaître au début de l’histoire, bien que certains le comparent à ce qui se joue au générique de cet album narratif. Cela peut également signifier le redémarrage du cycle ou un clin d’œil à ce que les nouveaux chapitres apportent.

