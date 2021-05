Good Lock de Samsung rend Bixby plus utile avec de nouvelles routines approfondies

Samsung vient de publier un nouveau module Good Lock appelé Routine +. Le module agit comme une extension des routines Bixby, qui permet aux propriétaires des meilleurs téléphones Samsung de définir certains critères pour déclencher diverses actions. Routine + l’amène à un autre niveau en donnant aux utilisateurs plus de contrôle sur les déclencheurs et les actions que Bixby peut effectuer.

Les actions basées sur l’emplacement, par exemple, gagnent une autre dimension en définissant certains boutons ou touches pour changer leur fonction en fonction de l’emplacement de l’utilisateur. Ainsi, une pression longue sur un bouton physique peut ouvrir une application pendant que vous êtes à la maison, mais ouvrira une autre application au travail.

Les utilisateurs peuvent également configurer un enregistrement des actions qu’ils souhaitent que leur appareil effectue. Touch Macro enregistrera les actions tactiles et les gestes pour une application et les enregistrera pour être déclenchés plus tard. Ainsi, vous pourrez peut-être en créer un pour Instagram qui accède automatiquement à l’option d’enregistrement d’un nouveau Reel, par exemple.

Routine + étend également l’utilisation du capteur d’empreintes digitales, qui peut déclencher Bixby pour ouvrir un site Web ou une application spécifique lorsque le téléphone est déverrouillé, en fonction du doigt que vous utilisez pour déverrouiller l’appareil. Le S Pen bénéficie également de nouvelles fonctions Air Action, qui peuvent être affectées à différentes tâches. Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur le nouveau Samsung Galaxy S21 Ultra car la fonction nécessitait un S Pen compatible Bluetooth. C’est une bonne nouvelle pour les propriétaires de Galaxy Note 20 Ultra, cependant.

Enfin, Routine + peut déclencher une alerte vocale personnalisée pour Bixby afin d’informer les utilisateurs d’une batterie faible sur leur appareil, ce qui est idéal pour des raisons d’accessibilité.

Les routines de l’assistant Google sont déjà assez pratiques, mais les fans de l’assistant Bixby de Samsung peuvent trouver ces nouvelles routines très pratiques. Sinon, vous pouvez toujours désactiver complètement Bixby car les appareils Samsung peuvent choisir l’assistant à utiliser.

Le nouveau module Routine + n’est disponible que sur les smartphones Samsung exécutant One UI 3.1.

