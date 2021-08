“Good Morning America” ​​secoué par un scandale d’agression sexuelle

Good Morning America fait face à un scandale d’agression sexuelle après que l’ancien cadre Michael Corn a été nommé dans un procès intenté par la productrice Kirstyn Crawford à New York la semaine dernière. Corn a brusquement quitté la série en avril, sans raison publique à l’époque. Au cours du week-end, Corn a finalement été remplacé par la productrice senior de longue date Simone Swink. Corn a nié les allégations dans le procès.

Crawford, qui travaille avec le co-présentateur de GMA, George Stephanopoulos, a affirmé que Corn l’avait agressée ainsi qu’un autre membre du personnel, Jim McClain, à plusieurs reprises pendant de nombreuses années, a rapporté Variety le 25 août. Crawford, qui a déposé une plainte devant la Cour suprême de l’État. de New York, a également affirmé qu’ABC News n’avait pas puni Corn après avoir signalé les agressions présumées.

De gauche à droite : Robin Roberts, Michael Corn, Diane Sawyer et Charles Gibson en janvier 2020. (Photo : Lorenzo Bevilaqua/ABC via .)

“ABC savait ou aurait dû savoir que Corn avait une propension à harceler sexuellement ses collègues féminines et qu’il perpétuait un environnement de travail hostile chez ABC”, indique le procès. Crawford affirme qu’ABC News était au courant des agressions présumées dès 2017, mais le réseau “n’a rien fait pour protéger” Crawford ou “retirer Corn de sa position de pouvoir”. Crawford croyait qu’ABC connaissait d’autres femmes qui avaient déposé des plaintes contre Corn, mais ABC News aurait ignoré les plaintes car Corn a été élevé « dans les rangs en raison de son succès commercial en tant que producteur et a facilité le lieu de travail hostile que Corn a cultivé grâce à son influence sur ses subordonnés. ‘, les problèmes de harcèlement sexuel, d’éclairage au gaz et de gestion de la colère.”

Crawford affirme que Corn l’a agressée en 2015 alors qu’ils étaient à Los Angeles pour couvrir les Oscars, selon le procès obtenu par NBC News. Après avoir parlé aux gens d’ABC News de l’agression présumée, Crawford a déclaré que Stephanopoulos l’avait exhortée à le signaler. Heather Riley, alors responsable de la publicité chez GMA, “a averti Crawford que le signalement de l’agression et du harcèlement pourrait devenir” désordonné “”, selon le procès. Riley est maintenant vice-président de la gestion de crise.

“Entre 2010 et 2021, Corn a également créé et perpétué un environnement de travail toxique, lourd de discrimination et de marginalisation à l’encontre des femmes, notamment des abus verbaux et physiques, des commentaires et du harcèlement sexualisés importuns”, lit-on dans le procès de Crawford. Elle a également affirmé que McClain, un ancien producteur d’ABC News, avait été agressé par Corn lors de voyages d’affaires en 2010 et 2011.

Le procès de Crawford comprend également des cas présumés de maïs faisant des commentaires inappropriés envers des employées. Il aurait qualifié les femmes cadres supérieurs de « religieux de l’information ». Il pensait également que l’accusation de viol d’E. Jean Carroll contre le président de l’époque, Donald Trump, ne recevrait pas la même attention que Monica Lewinsky parce que Caroll était trop vieille. (Trump a nié les allégations de Carroll.)

Corn a nié les allégations par l’intermédiaire de son avocate, Elizabeth Locke. “Je nie avec véhémence toute allégation selon laquelle j’ai eu des contacts sexuels inappropriés avec une autre femme”, a déclaré Corn, qualifiant les affirmations de Crawford de “manifestement fausses”. Il a inclus des courriels entre Corn et Crawford sur les dates des agressions présumées, affirmant qu’ils montraient que les allégations étaient fausses et “ils démentent toute idée selon laquelle M. Corn aurait commis une faute envers Mme Crawford”.

Dans les e-mails, Crawford a proposé d’obtenir de la nourriture au maïs ou du café. “L’idée que Mme Crawford offrirait joyeusement d’apporter de l’Advil, de la nourriture et du café à l’homme qui l’aurait prétendument mal proposé quelques heures auparavant – et dans la même chambre d’hôtel pas moins – défie tout simplement la logique”, a déclaré Locke à Variety. Corn a également déclaré que les allégations de McClain étaient “tout aussi fabriquées”. Il a déclaré qu’il prévoyait de poursuivre “tous les recours juridiques disponibles contre ces femmes et de me défendre vigoureusement”.

ABC News a également contesté les allégations formulées dans le procès. “Nous nous engageons à maintenir un environnement de travail sûr et favorable et avons mis en place un processus qui examine et traite en profondeur les plaintes déposées”, a déclaré le réseau. “ABC News conteste les allégations formulées à son encontre et traitera cette question devant les tribunaux.”

Après le départ soudain de Corn en avril avant que l’ancien cadre de CBS News, Kim Godwin, ne devienne président d’ABC News, il est devenu président de Nexstar’s News Nation. “Nous n’avons aucun commentaire sur quoi que ce soit qui ait pu ou non se produire avant l’embauche de M. Corn chez Nexstar”, a déclaré un porte-parole de Nexstar.