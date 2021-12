‘Good Morning America’ apporte un grand changement aux émissions du week-end

Good Morning America vient d’intégrer un grand changement dans sa production. Selon Newscast Studio, l’édition du week-end de GMA a déménagé dans un nouveau studio. L’équipe du week-end de GMA comprend Janai Norman, Eva Pilgrim, Whit Johnson et Rob Marciano.

Dernièrement, l’édition du week-end de GMA a été diffusée depuis le même studio à Times Square que l’émission en semaine. Cependant, à la mi-décembre, il est revenu à ses racines au Studio TV3. Les épisodes du week-end de l’émission du matin ont été diffusés à l’origine depuis Studio TV3. C’est donc un retour à la forme qui se prépare depuis longtemps. Des sources ont déclaré à Newscast Studio que l’édition du week-end de GMA devait toujours revenir à Studio TV3.

Bien sûr, ils sont revenus au Studio TV3 avec une nouvelle configuration en remorque. ABC a apporté un bureau semi-circulaire pouvant accueillir trois ancres tout en leur permettant de se distancer socialement. L’arrière-plan présente un arrière-plan vidéo, qui est généralement utilisé pour World News Tonight. Le mur vidéo comprend également un lien amusant avec l’édition en semaine, car il peut présenter une extension de décor virtuel qui ressemble au studio de Times Square.

Comme les téléspectateurs de GMA le savent, ce n’est pas le seul changement majeur que la série a mis en œuvre cette année. En août, le présentateur de longue date Dan Harris a annoncé qu’il quitterait le programme d’information. Harris, qui a quitté le spectacle l’automne dernier, a déclaré qu’il partirait afin de se concentrer sur sa société de méditation, Ten Percent Happier. Le présentateur, qui a animé l’édition du week-end de GMA, a précédemment partagé en direct : « Ce fut une décision difficile pour moi. Comme certains d’entre vous le savent peut-être, j’ai passé beaucoup de temps sur mes activités parascolaires. concert, mon côté hustle, une entreprise de méditation, appelée Ten Percent Happier. Cela a été beaucoup de jongler et même si je suis un partisan public de l’équilibre travail / vie, si je suis honnête, j’ai eu du mal à suivre le mien conseils. »

Harris a continué à dire que travailler sur GMA était « l’un des moments forts de ma vie ». Il a ajouté : « Mes collègues, à l’antenne comme en dehors, sont devenus comme une famille. J’aime vraiment ces gens et ils vont me manquer horriblement. » Le départ de Harris est intervenu après avoir travaillé avec ABC News pendant plus de deux décennies, lorsqu’il a rejoint l’équipe de presse du réseau en mars 2000.