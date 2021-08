Good Rockin’ Tonight : La vie unique de Jack Good

Si Jack Good n’avait jamais existé, il est peu probable que quiconque aurait eu la témérité de l’inventer. Le producteur et acteur de télévision et de musique entièrement britannique, formé à Oxford, n’a jamais fait partie du style de vie rock’n’roll, mais le genre n’aurait jamais été tout à fait le même sans lui.

La mort de Good le 24 septembre 2017 à l’âge de 86 ans, des suites d’une chute, nous a volé un véritable original. Jamais sciemment sans opinion et infiniment inventif, il a joué un rôle déterminant dans pas moins de trois séries de performances live qui ont fait date dans la musique et la télévision : Six Five Special et Oh Boy ! et le Shindig américain !

Son émergence rapide après son passage en tant que stagiaire à la BBC l’a conduit en 1957 à Six Five Special, avec lequel la Corporation a plongé ses pieds dans le monde désormais indéniable du rock’n’roll. C’était l’idée révolutionnaire (des années avant Top Of The Pops et Ready Steady Go!)

Refusant de répondre aux demandes de la BBC en matière de contenu non musical dans l’émission, Good s’est éloigné de son audience de 12 millions de personnes et a rejoint la société de télévision commerciale ABC pour créer l’émission musicale non-stop de 1958 Oh Boy! Cliff Richard était un incontournable de la série, tout comme Marty Wilde et d’autres premiers rockers britanniques.

Consultant, musicien, producteur

Good a suivi avec des séries telles que Boy Meets Girl et Wham !, et était à l’origine de l’idée de changer Gène Vincentl’image de l’emblématique look en cuir noir pour lequel il est devenu connu. En tant que musicien, il a joué avec le XI de Lord Rockingham, de « Hoots Mon ! renommée, et en tant que producteur de disques, il était au bureau pour Billy FuryLe très respecté LP de 1960 The Sound of Fury de 1960.

Dans les années 1960, Good a écrit des critiques de disques pour des publications musicales et a suivi son penchant d’acteur pour apparaître dans des séries telles que Hogan’s Heroes et, plus tard, The Monkees, et le Elvis Presley film Clambake. Mais à ce moment-là, il avait répété ses réalisations britanniques en créant la série télévisée pop américaine Shindig !, qui a duré deux séries en 1964-65 et a présenté des artistes tels que Sam Cooke, les garçons de la plage, Bo Diddley, Sonny et Cher, et Jackie Wilson.

Production de Jerry Lee et PJ

Le curriculum vitae incroyablement varié de Good comprenait également des réalisations notables dans le théâtre musical, telles que Catch My Soul, la version rock d’Othello de Shakespeare. La mise en scène américaine originale mettait de façon spectaculaire Jerry Lee Lewis dans le rôle d’Iago, tandis que la version britannique mettait en vedette PJ Proby et PP Arnold, entre autres. Un film en a été tourné en 1974.

Good a également conçu et réalisé la comédie musicale jukebox à succès de 1977 sur la vie de Presley, Elvis – The Musical. Cela a amené le rockeur gallois Shakin’ Stevens à un public londonien et a conduit au contrat d’enregistrement qui l’a aidé à devenir l’artiste britannique le plus titré des années 1980. La comédie musicale populaire Good Rockin’ Tonight de 1992 était vaguement basée sur la vie de l’imprésario. Des années plus tard, Good est devenu catholique romain et a consacré son temps à peindre des icônes, vivant au Nouveau-Mexique avant de retourner dans l’Oxfordshire, où il est décédé.

Toujours sûr de ses opinions et n’ayant pas peur d’aller à contre-courant, il fait bénéficier Disc & Music Echo de son regard sur la scène télévisuelle de 1968, une décennie après avoir contribué à la révolutionner. « Il y a des talents en Grande-Bretagne qui ne sont tout simplement pas projetés de la bonne manière », a-t-il déclaré.

« À moins qu’un producteur aventureux ne prenne un programme en main et le laisse vraiment déchirer, je ne vois rien d’autre que de voir les choses empirer de plus en plus », a poursuivi Good. « Les émissions de télévision pop sont totalement axées sur l’industrie du disque, et l’industrie du disque est axée sur elle-même, ce qui signifie élever des faibles. »