Good Smile réédite sa légende de Zelda: Skyward Sword Figma Link

Image : Bon sourire

Pour faire le lien avec la sortie de La Légende de Zelda : Skyward Sword HD sur Nintendo Switch, Good Smile Company réédite son figma Link pour la quatrième fois.

Link mesure environ 140 mm de hauteur et est livré avec la Master Sword et le Hylian Shield – vous permettant de recréer des poses emblématiques. Bien que les précommandes soient maintenant ouvertes, il semble que le lien hypertexte fourni ne fonctionne pas pour tout le monde. Selon d’autres parties du site Web, ce produit sortira en septembre de l’année prochaine pour 68,99 $ USD ou votre équivalent régional.

Le héros des vents se lève à nouveau ! De The Legend of Zelda : Skyward Sword vient figma Link pour sa 4ème réédition ! L’épée principale, le bouclier hylian et plus sont inclus pour recréer des poses emblématiques sous forme de figma. Les précommandes sont ouvertes maintenant !

Précommande : https://t.co/5gmjjR9gmQ#goodsmile pic.twitter.com/WlYmVdEVF2

– GoodSmile_US (@GoodSmile_US) 23 juillet 2021