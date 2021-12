Good Therapeutics décroche 8 millions de dollars pour développer des médicaments à base de protéines qui ne fonctionnent que là où le corps en a besoin

Le PDG de Good Therapeutics, John Mulligan. (Bonne photo thérapeutique)

Les nouvelles: La startup de Seattle Good Therapeutics a levé 8 millions de dollars pour faire progresser ses protéines thérapeutiques conçues pour fonctionner uniquement là où elles sont nécessaires dans le corps.

La plateforme: Les protéines thérapeutiques de la société passent de manière réversible d’une forme inactive à une forme active uniquement lorsqu’elles se lient à leur cible. En contrôlant où et quand une thérapeutique est active, l’approche peut diriger les effets vers des cellules ou des tissus spécifiques et minimiser la toxicité. La société se concentre initialement sur le cancer.

Les principaux prétendants : L’un des principaux programmes se concentre sur l’IL-2, un modulateur immunitaire qui peut apaiser le cancer mais qui est souvent toxique lorsqu’il est administré dans tout le corps. Les sociétés pharmaceutiques ont adopté diverses approches pour minimiser les effets toxiques de l’IL-2 et maximiser ses avantages. Good Therapeutics développe un agent à base d’IL-2 qui est actif lorsqu’il est lié aux cellules T immunitaires qui reconnaissent les tumeurs. La thérapeutique se lie à une cible sur ces cellules, PD-1, puis passe à un état actif. La société développe également d’autres thérapeutiques « contextuelles », notamment pour d’autres molécules immunomodulatrices.

Le plus proche de la clinique : La société de 22 employés dispose de données « convaincantes » sur des souris pour son programme IL-2, a déclaré le PDG John Mulligan, et choisit actuellement un candidat clinique. Good Therapeutics est en discussion avec plusieurs partenaires potentiels pour faire avancer ce projet et d’autres.

Les gens: Mulligan a obtenu son doctorat en biologie de l’Université de Stanford et a précédemment travaillé comme consultant pour Microsoft sur un système de stockage de données sur des brins d’ADN. Il a également fondé Glycostasis, une entreprise qui a conçu une protéine pour réguler les niveaux d’insuline, et a cofondé Cambrian Genomics, qui a créé un moyen d’imprimer l’ADN au laser. Il a fondé Good Therapeutics en 2016 avec des investissements de démarrage de lui-même et de Codon Capital.

Good Therapeutics a récemment embauché Neela Patel en tant que chef des affaires et a promu Diane Hollenbaugh au poste de chef de la recherche scientifique. Patel était auparavant directeur exécutif du développement de l’entreprise chez Seagen, et Hollenbaugh était directeur exécutif de la découverte en immuno-oncologie chez AbbVie.

Les bailleurs de fonds : Le nouveau financement fait partie d’un plus grand tour de série B, a déclaré Mulligan. Les investisseurs sont les bailleurs de fonds existants Roche Venture Fund, RiverVest Venture Partners, Digitalis Ventures et 3×5 Partners. La société avait précédemment levé 22 millions de dollars en financement de série A.