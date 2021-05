Good Thing Law And Order: la saison de SVU est bouclée, car Mariska Hargitay a révélé de graves blessures aux jambes

Hargitay est souvent une balise de lumière positive, et même dans ce qui sera certainement un moment moins qu’agréable pour elle, elle continue de diffuser des conseils utiles (#ListenToYourBody, #TrustTheExperts), et de plaisanter et de se moquer un peu d’elle-même ( #BustingPerpsWithBustedKnees, #BraceYourself, #NotTheBeesKnees), tout en possédant toujours pleinement son pouvoir (#TheQueenBeesKnees). J’espère que nous pourrons tous nous inspirer de Mariska Hargitay et être en mesure d’avoir une si bonne attitude même lorsque nous sommes assommés pendant un certain temps.

Bonne chance pour votre rétablissement, Mariska Hargitay! Nous tirons tous pour vous et espérons vous voir complètement guéri la prochaine fois que vous porterez ce superbe pull long!

Law & Order: SVU sera de retour sur NBC à l’automne, mais pour en voir plus en attendant, consultez notre guide de la télévision d’été 2021!