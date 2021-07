Good Trouble Saison 3 Episode 12 Review: Honte ⋆ 10z viral

L’équipage de la Coterie est si sain.

La honte était le nom du jeu sur Good Trouble Saison 3 Episode 12. Ce fut une heure de croissance personnelle, de percées et de la salubrité mentionnée précédemment alors que ce groupe diversifié d’individus a une fois de plus solidifié à quel point ils sont une famille.

La série est toujours à son apogée lorsque le grand groupe se mobilise les uns autour des autres.

La situation d’Isabella est quelque chose que la série aurait pu traîner. Heureusement, ils ont choisi de ne pas le faire, et cela s’est bien aligné avec tant de personnages parmi les plus critiques et les plus impitoyables ayant des moments personnels de croissance et de conscience.

Elle se sent comme un nouveau personnage, et peut-être que ce goût autrefois dominant et acquis d’un personnage a depuis mijoté et s’est taillé une place dans la famille Coterie.

Le groupe d’amis – ou plutôt la famille – sait se réunir et soutenir l’un des siens quand cela compte le plus. Avec le recul, il n’y avait aucune honte à avoir à s’ouvrir et à se mettre à nu.

Mais la peur et la honte vont de pair, et Gaël était nerveux à l’idée de partager avec tout le monde.

Dennis et Callie connaissaient la vérité sur Isabella, mais pas les autres. Et cela ne semblait pas être quelque chose qui affecterait trop quelqu’un d’autre jusqu’à ce qu’il partage son moment avec Davia.

Ils sont devenus quelque chose qui s’apparentent à de meilleurs amis, surtout en l’absence de Dennis, alors Davia était encline à se sentir rejetée par Gael lorsque Dennis est revenu.

Gaël : D’accord, quoi de neuf ? C’est à propos d’Isabelle ?

Davia : Non.

Gael : Allez, je sais que tu as quelque chose à dire à ce sujet.

Davia : Je pense qu’il est assez clair que tu te fiches de ce que j’ai à dire maintenant que ta meilleure amie est de retour.

Gaël : Quoi Dennis ? Tu sais que ce n’est pas vrai. Tu es ma copine, aucun homme ne s’interposera entre nous.

Les amitiés entre Gael et Dennis et Gael et Davia ont fait des merveilles pour élargir le caractère et la présence de Gael au sein de la Coterie et rendre la série plus riche.

Mais alors que Gael n’a jamais considéré le retour de Dennis comme un obstacle à son amitié avec Davia, sa peur d’une Davia notoirement critique et vocale l’a amené à l’éviter.

Une autre couche de la situation difficile d’Isabella a provoqué un cas de culpabilité catholique.

Gael est un catholique non pratiquant, mais la honte traditionnelle qui imprègne tous les aspects du catholicisme est quelque chose qu’il n’a pas désappris, et cette situation l’a ramené à son enfance, confessant ses péchés.

Gael : Ecoute, tous ces trucs qu’ils t’apprennent, c’est pour te faire te sentir mal dans ta peau. Nous faisons tous des erreurs. Cela ne veut pas dire que nous sommes des pécheurs, surtout si vous reconnaissez, assumez la responsabilité et réparez les choses. Tu es un bon garçon. Essayez de vous aimer. Parce que Dieu vous a rendu parfait tel que vous êtes.

Jeune Gaël : D’accord. Toi aussi.

Gaël : D’accord.

Finalement, il devra lutter pour parler à sa famille catholique latine de cet enfant qu’il a potentiellement en dehors du mariage. Cela viendra avec un tout autre ensemble de problèmes et de sentiments, mais apprendre à ne pas avoir honte de l’endroit où il se trouve maintenant est un début.

Ça le préparera à ça. Le moment où Gael a parlé à la version plus jeune de lui-même a été un moment si profond et un moment fort de l’heure.

C’est ce que le jeune Gaël avait besoin d’entendre à l’époque, qu’il est humain, qu’il est normal de faire des erreurs, qu’il n’est pas un péché et que Dieu l’aime tel qu’il est, et c’est ce que Gaël adulte avait besoin d’intérioriser maintenant.

Et encore une fois, bien que cette histoire de bébé soit un peu polarisante, elle a notamment ajouté de la profondeur et de l’exploration de Gael. Et Martinez est une présence très imposante quand il a quelque chose de substantiel à mâcher ici.

Au moment où il lâcherait prise, Gaël pouvait partager avec ses colocataires toute la raison pour laquelle Isabella était là. Et il pouvait voir et expérimenter ce que nous savions tous être vrai : la famille Coterie apporterait son amour et son soutien indéfectibles.

Et c’est quelque chose dont Isabella avait aussi besoin. Elle a eu son moment de faire amende honorable avec Mariana, et ce fut un soulagement.

Cela aurait été nul si elle passait aussi longtemps à éviter autant que possible tout le monde à la maison.

Mariana était dans une position unique pour comprendre l’expérience d’Isabella, après avoir fait ses propres erreurs et perdu ses amis.

Et bien que ce ne soit pas la première fois que Mariana proclame qu’elle est nouvelle et améliorée, elle a montré des signes de croissance en pardonnant à Isabella et en gardant son secret.

Elle a également choisi de ne pas se compromettre à nouveau pour le prochain emploi technique.

L’idée que Mariana et Isabella deviennent de véritables amies est aussi prometteuse que Mariana travaillant avec Callie au bureau de Kathleen.

C’est attachant de voir comment elle est tombée accidentellement dans un travail administratif, mais c’est un nouveau départ pour elle jusqu’à ce qu’elle découvre d’autres choses, et elle y est douée.

Ce sera amusant de voir les sœurs interagir à la fois à titre professionnel et personnel.

On va avoir un bébé Coterie ! Malika

Et Callie pourrait probablement avoir besoin de renfort puisqu’elle s’occupe toujours des déclarations passives-agressives des gars.

Leur dernière rupture, dans ce cas, a été de trouver un expert pour soutenir leur théorie selon laquelle le décès était un accident. Cela a pris de longues heures, mais il s’est avéré que c’était une possibilité.

Mais maintenant, l’accusation a des preuves ADN que leur client était sur les lieux, alors maintenant ils doivent faire face à cela pour aller de l’avant.

Pour la plupart, c’était clair sur le scénario de Kathleen. Constance Zimmer était probablement trop occupée à travailler sa magie dans les coulisses en tant que réalisatrice de l’épisode.

Mais j’ai hâte qu’ils reprennent l’enquête sur Kathleen. Nous sommes également attendus pour une apparition de Jamie.

Quelqu’un dont l’apparence n’était pas la bienvenue était Scott. Le retour d’Alice à l’atelier de comédie était tout chaud et flou pendant cinq secondes.

Les autres ont exprimé leur culpabilité et leur honte de ne pas l’avoir de retour, et maintenant ils la saluent comme une forme de héros et de leader.

Et c’est très bien, sauf que Scott s’assied à un entraînement de sensibilité de deux heures n’est pas suffisant pour compenser les choses.

Malheureusement, l’organisation a renvoyé Scott, et cela aurait été trop facile. Bien sûr, il a un contrat contraignant sans aucune échappatoire possible à exploiter à son avantage.

J’ai donc pris des cours de sensibilité hier, et mes yeux sont ouverts. Le racisme, il n’y a pas que le sud ! Il y en a partout! Saviez-vous que jusqu’à récemment, ils ne fabriquaient que des pansements pour les blancs ? Scott

Mais s’ils pensent que c’est le tour de relations publiques nécessaire pour sauver leur image, j’ai un pont que je peux leur vendre.

Alice accepta à contrecœur les termes, mais ils auraient probablement dû marcher. F ** k it.

Et Isaac ne vivra jamais en s’éloignant de Malika.

Je ressens pour le gars. Isaac semble immature et affreux pour avoir fui Malika après ce qu’elle a partagé.

Je pense qu’il devrait y avoir un espace pour Isaac pour traiter tout ce que Malika a partagé avec lui sans apparaître comme une attaque immédiate contre sa prise de conscience de sa sexualité et pour que Malika dise et vive sa vérité sans jugement ni honte.

Les séances de thérapie de Malika sont tellement thérapeutiques, même pour le public. Son conseiller lui a confié la tâche de se remémorer des moments de sa vie où elle avait honte, et cela remontait à nouveau à son enfance.

Elle abrite toujours toute cette culpabilité, se blâmant pour elle et Dom qui se retrouvent dans le système de placement en famille d’accueil. C’est beaucoup à porter, et je suis content qu’elle ait passé ce moment avec son père où il lui a rappelé pourquoi c’était nécessaire. Elle avait besoin d’apprendre à lâcher prise.

Et une fois qu’elle a accepté cela, elle pourrait faire face à ses amis après avoir craint qu’ils ne se laissent glisser dans un “je te l’avais bien dit”.

Mais, bien sûr, ils étaient des figures de soutien consommées. Isaac l’a quittée, et oui, certaines choses doivent être reconnues, mais Malika, avec son nouveau tatouage et ses nouvelles perspectives, ira bien.

Thérapeute : Issac aurait pu choisir de rester et d’arranger les choses, mais il a choisi de partir.

Malika : C’est toujours de ma faute.

Thérapeute : Pouvez-vous décrire ce que vous ressentez en ce moment ?

Malika : Honte.

Thérapeute : La honte est un jugement porté sur nous-mêmes pour des choses sur lesquelles nous n’avons souvent aucun contrôle. C’est généralement enraciné dans l’enfance lorsque nous nous sommes sentis humiliés par un parent, un enseignant ou un pair. Et nous portons à l’intérieur de nous ces blessures douloureuses, ces sentiments qui sont mauvais ou qui nous gâchent tout.

Et maintenant que Dennis s’est enfin un peu ouvert à sa famille Coterie, je pense qu’il ira bien aussi.

C’était un moment si beau, gratifiant et tant attendu lorsque Dennis a parlé de Jacob au groupe.

Dennis a eu tout un parcours dans cette série, et ce fut un moment tellement émouvant et bien mérité qui a fait gonfler son cœur de fierté.

Bon sang, la pure beauté du moment a été relativisée lorsque Kelly a initié un câlin avant tout le monde. Elle ne se soucie canoniquement de personne.

C’est un tournant important pour Dennis. Cela signifie que ce sera aussi pour Denvia.

Puisque nous partageons tous, euh, j’ai quelque chose que je veux ajouter. J’ai eu un fils. Il s’appelait Jacob et il mourut à l’âge de six ans. Quelques-uns d’entre vous le savent déjà, mais je l’ai surtout gardé pour moi parce que je ne pouvais pas supporter d’en parler ou que les gens se sentent désolés pour moi, mais je sais que je dois traverser tout cela, et vous êtes tous comme ma famille. Je ne peux plus me cacher. Denis

Bien que Davia ait raison d’imposer ses limites, les remarques passives-agressives ou purement agressives étaient excessives et elle aurait dû s’excuser pour tout cela.

Je suis heureux que Davia ait partagé la pression pour qu’elle porte les bagages de Dennis sans nulle part pour en déposer une partie.

Respecter et garder le secret de Dennis sans avoir personne d’autre que Gael (plus tard) à qui se confier était beaucoup et a fait des ravages sur sa santé mentale.

Le retour lent de Dennis et Davia l’un vers l’autre est frustrant pour certains, mais c’est nécessaire.

Je veux vraiment avoir de la compassion pour toi sans jugement et sans me perdre, mais je ne sais pas vraiment comment faire cela. Je sais que tu souffres, mais je souffre aussi. Ça faisait tellement mal, et je ne pouvais parler à personne qui ne connaissait pas Jacob, et tout le monde n’arrêtait pas de me demander « Où est Dennis » et « Pourquoi est-il parti », et je ne savais tout simplement pas quoi dire. Quoi qu’il en soit, nous vivons tous les deux ici, et je ne veux plus être en colère contre toi, alors je te pardonne d’être parti, et juste parce que je n’ai pas confiance que tu te connais assez en ce moment, pas assez pour au moins être avec moi , ça ne veut pas dire que je ne me soucie toujours pas de toi parce que c’est le cas. Davia

Et comme d’habitude, avec ce duo, ils sont enivrants à regarder, et chaque partie de leur voyage ensemble vous garde collé à l’écran et complètement investi.

À vous, fanatiques de bons problèmes.

Êtes-vous heureux que Dennis ait finalement partagé Jacob avec le groupe ? Vous êtes-vous réchauffé à Isabella maintenant? Que pensez-vous du thème de la honte tel qu’il s’est déroulé tout au long de l’épisode ?

