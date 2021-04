Good Trouble Saison 3 Episode 8 Review: Trust ⋆ .

Malika a-t-elle fait exploser sa relation?

C’était le plus gros cliffhanger de Good Trouble Saison 3 Episode 8, et maintenant nous nous demandons comment Isaac va réagir à sa confession.

Mais, bien sûr, le mystère entourant Kathleen et l’enquête du FBI se poursuit, et on a l’impression que cela pourrait potentiellement tout perturber.

On en a appris plus sur Kathleen, et malgré les rumeurs qui la circulent, elle apparaît toujours comme plus attachante que jamais. Elle semble sincère dans sa quête pour faire du bien à ses clients, même si sa méthodologie n’est pas orthodoxe.

Elle et son équipe ont mené une enquête pour meurtre. Alors que l’enthousiasme suscité par l’affaire du grand nom était palpable, elle a parlé de représenter l’athlète vedette comme si sa motivation première était d’épargner à un adolescent d’aller en prison pour quelque chose qu’il n’a pas fait.

Vous avez le sentiment que Kathleen se soucie de l’affaire à sa manière et qu’elle est prête à se battre contre l’AD

Elle est sacrément bonne dans son travail et elle a des tours dans sa manche à chaque tournant. L’affaire de meurtre n’est pas différente, et Mark et son équipe savent qu’ils ont du pain sur la planche.

Katheleen et Mark sont des avocats chevronnés, et ils savent jouer gentiment, exploiter les faiblesses de l’autre, etc. Ils ont tous les deux réalisé que Jamie et Callie avaient quelque chose qui se passait, et il y avait une tension dans le mien.

C’était bouleversant quand Callie a permis à la présence de Jamie de s’énerver et de la mettre à l’écart. À ce rythme, elle doit accepter qu’elle interagisse souvent avec Jamie dans un cadre professionnel.

Callie: On m’a dit que vous faisiez l’objet d’une enquête du FBI. Est-ce vrai?

Kathleen: Probablement. Les autorités n’aiment pas que vous les battiez au tribunal, ce qui leur donne une raison d’ouvrir des enquêtes sur des conneries à votre sujet.

Callie: Donc tu n’es pas surpris.

Kathleen: Je n’ai pas été surprise depuis que ma mère est morte.

Kathleen a raison de l’utiliser à son avantage et de riposter. En ce sens, les interactions Jamie et Callie resteront intrigantes alors qu’elles se poursuivent en tant qu’adversaires professionnels.

Et bon, au moins Tony est d’accord avec Callie qui l’utilise pour rendre Jamie jaloux. Mais c’est le problème avec Kathleen qui plane sur tout.

La loyauté de Callie envers Kathleen est désormais consolidée. Elle s’est méfiée un peu et a même demandé une faveur à un ancien collègue, Ben. Ben avait l’air bien et ses cheveux étaient impeccables. Qui savait que ce serait si bon de le revoir?

Ben a confirmé que Kathleen faisait l’objet d’une enquête, mais Callie ne voulait pas le presser pour plus d’informations, fonctionnant sous l’adage que l’ignorance est le bonheur, ou l’enfer, peut-être un déni plausible.

Alors, quel est le problème entre vous et la poupée Ken? Kathleen [to Callie]

Kathleen n’a même pas été surprise d’en entendre parler. Elle a attribué cela au fait que le gouvernement fédéral était en colère contre elle pour les avoir battus dans des cas, et elle a rejeté cela comme une forme de rancune professionnelle.

Plus ils prolongent cela, plus j’ai hâte de savoir quel est le problème avec cette enquête. Kathleen pourrait avoir raison sur le fait que les fédéraux se battent avec elle, mais cela semble et semble plus sérieux.

Nous ne savons pas non plus pourquoi elle a quitté son emploi. Cela commence à sembler lié à cette enquête. C’est peut-être parce qu’elle a été impliquée dans quelque chose de plus grand et s’est inclinée, mais ils la désignent du doigt.

Quoi qu’il en soit, Mark est convaincu qu’elle va tomber, mais cela vous amène à vous demander pourquoi le procureur a l’impression qu’il a toutes ces connaissances d’initiés à ce sujet, et il les partage si judicieusement avec son personnel.

Jamie voudra probablement recontacter Callie, mais il est peu probable qu’elle reçoive mieux le message.

Elle a maintenant décidé qu’elle faisait confiance à Kathleen, et leur conversation sur la perte de leur mère à un jeune âge les a liés. Ils sont plus proches qu’avant.

C’était un bon coup d’oeil derrière l’extérieur dur que Kathleen projette toujours. Son sentiment de détester les surprises et d’essayer de faire en sorte que rien ne la surprenne à nouveau la rend si humaine et compréhensible.

Cela semble également inquiétant. Kathleen n’aime pas être aveugle, et cela signifie que même si elle n’est pas surprise par l’enquête fédérale, elle ne la verra toujours pas venir quand ils viendront après sa pleine force.

Katheleen: Je ne veux plus jamais être aveugle, alors je m’attends au pire et je ne suis surpris que lorsque cela ne se produit pas.

Callie: Je comprends. Ma mère est décédée subitement dans un accident de voiture quand j’avais dix ans.

Katheleen: Cela explique votre détermination, votre courage et pourquoi vous avez du mal à faire confiance aux gens, n’est-ce pas?

Callie: Un peu.

Kathleen: Moi aussi. Je suis désolé. Tu étais trop jeune pour perdre ta mère.

Callie: Ouais, toi aussi.

Peut-être que Callie contactera Ben à nouveau sur la route, et cette fois, ce sera pour le bien de Kathleen. Ne pas savoir est pire.

C’est aussi le concept dont Malika partait quand elle a décidé de dire la vérité à Isaac sur ses sentiments Dyonte après lui avoir menti auparavant.

Malika se confronte à ce qui est devenu un scénario de sortie en réalisant qu’elle est polyamoureuse est un scénario tellement inattendu mais frais.

Heureusement, elle a suivi les conseils des deux hommes qui lui tiennent à cœur et elle a demandé conseil à un thérapeute. Mais pour l’instant, les séances étaient consacrées à ses sentiments mitigés sur sa relation.

Elle pensait qu’elle était confuse, mais la vérité est qu’elle ne l’est pas du tout. Elle sait ce qu’elle veut; sa peur est qu’elle ne l’obtienne pas ou comment Isaac va réagir à la nouvelle.

Son thérapeute lui a donné des conseils et a jeté les bases du polyamour. Comme elle l’a dit, certaines personnes sont câblées de cette façon, et la monogamie est une construction sociale.

Pour certaines personnes, une relation amoureuse ne les soutient pas. Malika a expliqué à quel point les deux relations lui étaient bénéfiques et ce qu’elle en retirait, et elle ne voulait pas non plus perdre.

Ses séances de thérapie lui ont donné la confiance nécessaire pour parler de polyamour avec ses amis, et pour la plupart, ils semblaient comprendre sa position même s’ils étaient divisés sur ce qu’elle devait faire.

Malika a amené Isaac à sa séance de thérapie, et on pouvait dire qu’elle voulait un endroit sûr pour être honnête avec Isaac.

C’était une belle décision pour Malika. Elle a pu partager la vérité dans un endroit où elle se sentait à l’aise, et elle aura le soutien de son thérapeute pour la guider, elle et Isaac, tout au long du traitement de la révélation.

Je me suis senti mal pour Isaac, qui a dû entendre que Malika lui avait menti et qu’elle voulait être en couple avec lui et Dyonte devant quelqu’un qu’il ne connaissait pas. Maintenant, Isaac doit être conscient de la façon dont il réagit. Il ne veut pas blesser la femme qu’il aime ou lui fait regretter son courage.

D’une part, il n’a pas non plus le luxe de traiter cette information en privé. C’est une situation difficile tout autour. De l’autre, Isaac soupçonnait déjà quelque chose, alors peut-être que ce n’est pas un coup ou un choc aussi important que le pense Malika.

Malika: J’ai des sentiments pour quelqu’un d’autre. Un gars avec qui je travaille. Son nom est Dyonte.

Thérapeute: Et qu’est-ce qui vous plaît chez Dyonte?

Malika: Il est gentil et solidaire. Nous avons une histoire similaire, il me courtise, je ne peux pas l’expliquer. Et je veux être proche de lui. Il me rend heureux.

Mais maintenant, Isaac doit décider si c’est quelque chose qu’il peut gérer ou non. Malika introduit bien cela dans leur relation, donc ce n’est pas comme s’il savait d’avance qu’il signait pour une relation polyamoureuse.

Il a besoin de temps pour savoir si c’est quelque chose qu’il peut gérer. Je meurs d’envie de savoir comment il va répondre.

La pauvre Jane du Byte Club a assez bien réagi aux critiques qu’ils lui ont adressées, mais ce fut un tel service que ses amis et partenaires ne pouvaient pas être honnêtes avec elle depuis le début.

Dans leurs efforts pour éviter de blesser ses sentiments, ils l’ont fait, et c’était pire. Ils lui ont privé l’opportunité de s’améliorer et d’améliorer ses compétences, en évitant de lui donner des commentaires.

Kelly a volé tout le scénario, comme elle a l’habitude de le faire. Ce fut un plaisir d’avoir plus de ces scènes de Kelly.

Yuri est aussi quelqu’un qui est mélangé lorsqu’il s’agit de gérer les critiques.

Il était incroyablement bon avec les étudiants de Davia, mais une fois qu’il s’est ouvert à Gael sur combien sa fille lui manquait, vous pouviez comprendre pourquoi il était parfois un connard, mais aussi pourquoi il était doué avec les adolescents.

Davia est une si grande amie, et l’amitié entre elle et Gael continue de s’épanouir et reste l’un des meilleurs aspects de la saison.

Elle a fait un réel effort pour donner un coup de pouce à Gael aux yeux de Yuri. Il a failli montrer son travail, mais Yuri a trouvé l’inspiration après la visite des adolescents et son entretien avec Gael.

Je ne sais pas quoi penser de Gael peignant le croquis de Yuri pour lui. C’est peut-être la marque d’un effort collaboratif et d’un partenariat artistique? Je ne sais pas. Il va falloir voir.

Les efforts créatifs d’Alice sont également compliqués. Scott continue d’être un crétin qui veut seulement que le groupe diversifié d’étudiants double les stéréotypes.

C’est un cliché, et ce n’est même pas drôle, mais il est diverti, alors je suppose que c’est tout ce qui compte pour lui.

La soirée open-mic du groupe a été un succès, et Alice a fait tomber la maison avec ses critiques de Scott. Cela a incité Ruby à dire que leur objectif était de faire connaître plus de POC aux yeux du public.

Elle pense que les trucs racistes font partie des cotisations que vous payez et du coût de l’exposition, et une fois que les comédiens de couleur sont là-bas, ils peuvent contrôler les routines qu’ils proposent.

Derek a probablement mis cet ensemble là-bas, espérant que cela coûterait à Alice sa position, mais quelque chose me dit que c’est lui qui se fait couper. Scott a adoré.

Et Alice a peut-être joué trop fort avec sa routine «difficile à obtenir» avec Ruby. Ruby a annulé leur arrangement, reconnaissant qu’elle était trop attachée.

Thérapeute: On dirait que vous ressentez le désir d’avoir une relation avec ces deux hommes.

Malika: Ouais, mais j’ai l’impression que c’est faux.

Thérapeute: Pourquoi?

Malika: Parce que j’ai l’impression d’être égoïste. Pourquoi une seule relation ne peut-elle pas suffire?

Thérapeute: Pourquoi cela doit-il être? La monogamie n’est qu’une construction sociale. Nous avons été conditionnés à valoriser le fait d’avoir un partenaire important, mais pour de nombreuses personnes, la non-monogamie consensuelle leur semble plus naturelle. Beaucoup de gens croient que le polyamour est une orientation ou une identité, pas simplement un choix de style de vie, mais qu’il y est intégré.

Mais Alice s’est attachée aussi, et ce n’est probablement pas ce à quoi elle s’attendait. Quoi qu’il en soit, elle avait besoin de pratique pour prendre le contrôle de sa vie et de ses relations.

À vous, fanatiques de Good Trouble. Comment réagira Isaac? Selon vous, quel est le problème avec Kathleen? Frappez les commentaires ci-dessous!

Vous pouvez regarder Good Trouble en ligne ici via TV Fanatic.

