Good Will Hunting: 10 faits en coulisses sur le film de Matt Damon

Il y avait des plans pour tuer Will et Chuckie à différents moments de la pré-production

Lorsque Gus Van Sant est arrivé pour la première fois en tant que réalisateur, Matt Damon et Ben Affleck ont ​​convenu que le cinéaste légendaire était désormais aux commandes et qu’ils suivraient son exemple en tant qu’acteurs. Au début de la pré-production, alors que le scénario était encore en cours d’élaboration, Van Sant a dit au couple qu’il voulait tuer Chuckie en l’écrasant comme un insecte sur un chantier de construction. Comme Damon l’a rappelé en parlant avec Film Scouts, lui et Affleck pensaient que c’était une mauvaise idée qui ne marcherait pas, mais ont décidé de l’écrire de toute façon et de le présenter au réalisateur, qui, au fait, pensait que c’était une mauvaise idée tout.

Plus tard dans la même interview, Matt Damon a révélé que Good Will Hunting allait à l’origine se terminer avec Carmine Scarpaglia (Rob Lyons) revenant pour se venger de Will, le tuant dans le processus.