Good Witch Cast répond à une annulation soudaine 10z viral

Nous essayons toujours de comprendre la décision de mettre fin au fantastique Good Witch de Hallmark.

La nouvelle nous a pris par surprise vendredi, mais maintenant que nous savons qu’aucun film supplémentaire n’est prévu, cela rend les choses d’autant plus difficiles.

Au lendemain de la nouvelle, les stars se sont rendues sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à la série, qui se terminera définitivement le 25 juillet.

«Je suis tellement reconnaissant pour 7 saisons… et 13 ans (de films) de faire partie de Good Witch, de travailler avec les meilleurs et les plus talentueux, acteurs et équipes, producteurs, réseaux ! Cela a toujours été comme une famille », a déclaré Catherine Bell sur Instagram.

« Cassie Nightingale… une femme toujours positive, inspirante et édifiante », a-t-elle ajouté à propos de son personnage emblématique.

« Quelqu’un qui fait ressortir le meilleur de tous ceux qu’elle rencontre améliore la vie de tout le monde et voit toujours le verre à moitié PLEIN. Elle m’a inspiré à être une meilleure personne, à être plus gentille, plus douce, plus aimante et plus tolérante.

“Je sais que beaucoup d’entre vous ont ressenti la même chose 🥰 Je me sens tellement chanceux. Je sais que nous allons tous manquer la Bonne Sorcière et tous les personnages et histoires incroyables. Mais je souris définitivement parce que c’est arrivé.

« Il serait inconvenant de se plaindre de l’annulation de votre émission après sept saisons, et je ne le ferai pas. J’ai été très chanceux d’avoir participé à d’autres séries de longue date, mais Good Witch était spécial », a déclaré James Denton dans une déclaration à Deadline.

« Les fans étaient tellement dévoués à la série et je suis déçu pour eux, mais j’espère qu’ils savent à quel point les acteurs ont apprécié leur soutien vocal. Le casting était la plus belle collection de personnes extrêmement talentueuses que j’aie jamais côtoyées.

“Les producteurs nous ont extrêmement bien traités, et je suis heureux d’avoir encore deux films à faire avec le réseau, donc je ne dis pas encore au revoir au public de Hallmark”, a ajouté l’acteur.

“Good Witch a enchanté les téléspectateurs depuis plus d’une décennie avec huit films originaux, en plus de la série de sept saisons”, a déclaré Randy Pope, vice-président directeur, programmation et développement.

«Nous remercions nos prospects dont la chimie et le talent ont fait de Good Witch une expérience de visionnage si appréciée et unique: Catherine Bell, qui a donné vie à l’inimitable Cassie Nightingale pendant 13 ans, et James Denton, qui, en tant que Dr Sam Radford beaucoup de charme et d’humour à la série.

“Nous exprimons également notre gratitude et nos remerciements à l’ensemble des acteurs et de l’équipe pour leur dévouement et leur travail acharné.”

