Goodboy Galaxy Smashs Kickstarter Goal, les éditions physiques Game Boy Advance et Switch confirmées

Rappelles toi Bon garçon galaxie, le nouveau jeu Game Boy Advance qui a frappé Kickstarter vers la fin du mois dernier ? Eh bien, nous sommes heureux d’annoncer que le projet a dépassé ses objectifs de financement – et c’est un euphémisme.

La campagne étant maintenant terminée, Goodboy Galaxy a dépassé le financement de 1000%, avec près de 4 000 contributeurs générant un total de 203 929 £. L’objectif initial était de 18 000 £ relativement modeste, vous pouvez donc certainement dire que le tout a été un succès.

Cet énorme niveau de financement signifie que chaque objectif ambitieux a été atteint, avec des éditions physiques destinées à la fois à Game Boy Advance et à Switch. Si vous avez raté la campagne mais que vous souhaitez tout de même mettre la main sur un exemplaire, vous pouvez pré-commander ici jusqu’au 3 octobre (tant que vous commandez avant cette date, vous bénéficierez toujours de tous les avantages offerts aux contributeurs Kickstarter, y compris une mention dans le générique, la bande originale, etc.).

First Press Games, qui gérera les versions physiques du jeu, a partagé ce qui suit :

“La campagne Kickstarter de Goodboy Galaxy a dépassé les 1000% de financement et a atteint tous ses objectifs ambitieux, contenant des versions packagées des versions GBA et Switch et des améliorations du jeu !

Ainsi, le développement et les préparatifs des versions physiques avanceront à plein régime !”