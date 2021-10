‘Goodboy’ Míguez élimine Valero et revalide le titre de champion d’Espagne

Première défense du titre de champion d’Espagne et première revalidation obtenue. Jon Miguez (24 ans) n’a eu aucun rival ce samedi soir dans le Palais des Sports de Santander, plus connu comme La baleine, dans la revalidation du titre de champion d’Espagne qu’il a conquis pour la première fois en avril dernier à Cullera contre Ricardo Roser. Le combattant de Castro Urdiales a réalisé sa 15e victoire et son septième KO.

Déjà dès le premier round, dans un combat convenu à dix rounds de trois minutes chacun, le boxeur local était de loin supérieur, dominant le centre du ring, envoyant de bons gauches et punissant la ligne de flottaison d’un rival qui en aucun moment il était un considérable adversaire de celui de MGZ.

Au deuxième tour, et quand il semblait que Valéro accéléré ses actions, Míguez a lancé une combinaison rapide de mains qui a surpris le Saragosse, terminant par un gauche au menton qui l’a envoyé au tapis et l’a assommé. Au début, il semblait que Valero prenait de l’air avant de se lever, mais l’arbitre lui a appliqué le décompte et il ne s’est plus levé. A 32 ans, Valero ajoute une nouvelle défaite. Il a 10 victoires, dont 3 par KO, mais sur ses sept défaites, six sont via le chloroforme, ce qui devrait vous faire réfléchir.

Mes respects à Jonathan qui a accepté de venir et nous devons le féliciter. J’ai travaillé dur et ça s’est bien passé et pour continuer, il n’y a pas d’autre

Détail champion, de Bon garçon qu’il portait dans son short, Míguez s’est approché de la femme de Valero pour lui demander pardon et lui, déjà rétabli, a demandé de mettre la ceinture de champion d’Espagne sur un Míguez qui avant lui micro de Carlos Utrilla de la Fédération espagnole de boxe (FEB) Il était aussi précis que lorsqu’il s’agissait de tendre les mains. « Mes respects à Jonathan qui a accepté de venir et nous devons le féliciter. J’ai travaillé dur et ça s’est bien passé et pour continuer, il n’y a pas d’autre choix. Le premier tour était un essai et une erreur, essayant de ne pas se précipiter et de faire une erreur stupide. Déjà dans le second, c’est un guerrier et je savais qu’il viendrait pour le combat », a-t-il déclaré au début, avant d’expliquer le moment où il est allé s’excuser auprès de la femme de Jonathan : « C’est un sport et ça m’a donné un peu de chose et il faut être respectueux », a-t-il expliqué avec enthousiasme.

Maintenant, Míguez retourne travailler dans le gymnase, attendant ce que son promoteur, MGZ, lui envoie. «Chaque combat est un nouveau défi et je travaille pour cela. Nous, ce que le promoteur nous envoie et continuer à travailler ».

Ce combat fut la cerise sur le gâteau de l’escale à Santander du Circuit de boxe FEB Pro, qui a vu auparavant la victoire de Jokin Garcia par TKO au troisième tour contre l’Ukrainien Yevhen Kostenko, du Colombien résidant à Castro Urdiales Santiago Vanegas par décision unanime contre l’italien de Milan Andrea Lo Sicco et le boxeur né en République Dominicaine Lune de Saül avant le vétéran, 40 ans, Artem Ayvazrdi par décision partagée.

