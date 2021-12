Goodison peut condamner Benitez

12/05/2021 à 21h00 CET

Fans d’Isaac

Everton doit battre Arsenal s’il veut que son entraîneur, l’Espagnol Rafa Benitez, peut continuer en fonction. C’est ainsi que la rencontre transcendante est proposée, dans laquelle une victoire de visite pourrait précipiter les événements et que le conseil d’administration « tofee » décidé de renoncer aux services de l’entraîneur madrilène.

Pas de marge

Si cette situation a été atteinte, c’est, sans aucun doute, les mauvais résultats récemment récolté. L’Everton n’expire pas depuis le 29 septembre, le jour où ils ont battu Norwich 2-0 à domicile. Depuis lors, une séquence dans laquelle il ajoute six défaites et deux nuls, avec un fond de deux points sur vingt-quatre possibles.

Comme si cela ne suffisait pas, la star d’Everton, Calvert-Lewin continue avec sa blessure longue garde, et son substitut, le vin rouge Salomón Rondón, il a été blessé dans le derby contre Liverpool, et il ne pourra pas non plus être aligné par Benitez.

En face aura un Arsenal qui ne connaît pas non plus son meilleur moment. Ceux d’Arteta, qui caillaient dans les grands mois de septembre et octobre, Ils sont tombés quand ils doivent affronter les grands. Au cours de la semaine, ils ont perdu à Old Trafford (3-2) et il y a quinze jours, ils l’ont fait à Anfield (4-0).

Arteta aura peu de victimes à affronter, indépendamment de les déjà connus de Kolasinac et Xhaka. Leno sera dubitatif, donc Ramsdale devrait être de retour dans le match, tandis que Smith Rowe semble pouvoir commencer. La même situation sera vécue par la jeune star Bukayo saka, qui a déjà joué quelques minutes dans le match contre United, et maintenant on s’attend à ce qu’il puisse entrer à la place de Martinelli.

Compositions probables :

Everton : Pickford ; Coleman, Godfrey, Keane, Digne, Townsend, Doucoure, Allan, Gordon, Gray, Richarlison.

Arsenal: Ramsdale ; Tomiyasu, White, Gabriel, Tavares, Partey, Lokonga, Saka, Odegaard, Smith Rowe, Aubameyang.

Stade: Parc de Goodison

Heure: 21h00

Arbitre: Mike Dean.