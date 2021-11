Goodknight Jumbo Fast Card initie #MaccharoKaLockdown dans son nouveau TVC

Le nouveau film promet que ce produit protège les familles des moustiques jusqu’à quatre heures.

Goodknight de la maison Godrej Consumer Products Limited a dévoilé une TVC pour Goodknight Jumbo Fast Card. Conceptualisée par Wunderman Thompson Mumbai, la création met en évidence la technologie robuste de la carte Jumbo Fast Card de Goodknight.

Le film s’ouvre sur un duo père-fils, où le fils informe son père d’un autre verrouillage en cours. Acclamant son père froncé les sourcils, il s’exclame que le verrouillage n’est pas pour les humains, mais pour les moustiques nuisibles. Enfin, la mère vient à la rescousse avec une Goodknight Jumbo Fast Card. Le film montre que dès que l’on allume une Jumbo Fast Card, cela affecte instantanément les moustiques et ils sont visiblement renversés. Le nouveau film promet que ce produit protège les familles des moustiques jusqu’à quatre heures.

« En tant que leader dans la catégorie des insecticides ménagers, Goodknight s’engage à innover et à fournir des solutions efficaces mais sûres à très faible coût. Avec ce TVC, nous visons à toucher un maximum de foyers et à communiquer le double avantage du produit d’une efficacité instantanée et jusqu’à quatre heures de protection contre les moustiques. Jumbo Fast Card est une solution efficace et abordable contre les moustiques dans le paysage urbain et rural. Jumbo Fast Card est également une alternative sûre et de qualité contre les bâtons d’encens illégaux qui contiennent des produits chimiques nocifs et peuvent présenter des risques pour la santé en cas d’utilisation prolongée », a déclaré Sunil Kataria, PDG – Inde et SAARC, Godrej Consumer Products Ltd (GCPL).

« L’idée était centrée sur le contexte actuel, où le confinement vient de se terminer et les choses s’ouvrent. Tout le monde semble soulagé. Mais imaginez qu’un autre verrouillage soit annoncé. Heureusement, c’est ‘Machharon ka lockdown’. Non seulement cela attire l’attention, mais fait également ressortir les deux avantages les plus recherchés par les consommateurs. Premièrement, cela fonctionne instantanément ou comme nous l’appelons FATTACK SE ! Deuxièmement, son effet dure 4 longues heures, soit toute la soirée », ont déclaré Steve, Priya, directeurs créatifs exécutifs et vice-présidents, Wunderman Thompson Mumbai.

