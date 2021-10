Goodknight sort un nouveau film numérique avec Kareena Kapoor Khan

Les maladies transmises par les moustiques se multiplient actuellement à travers le pays et ce que les gens ne réalisent pas, c’est que même un seul moustique peut être une menace pour la santé de la famille, a déclaré le PDG de Sunil Kataria – Inde et SAARC, Godrej Consumer Products Limited.

Goodknight, la marque d’insecticides ménagers, s’est associée à l’actrice Kareena Kapoor Khan pour un nouveau film numérique visant à sensibiliser aux maladies transmises par les moustiques. Grâce à cette initiative, Goodknight et Khan veulent que les gens soient prudents contre le paludisme et la dengue. Le film présente Goodknight Gold Flash.

Les maladies transmises par les moustiques augmentent actuellement dans tout le pays et ce que les gens ne réalisent pas, c’est que même un seul moustique peut être une menace pour la santé de la famille, a déclaré Sunil Kataria, PDG de l’Inde et de la SAARC, Godrej Consumer Products Limited. «À travers ce film, notre intention est d’atteindre les masses à travers les groupes cibles et de sensibiliser et en même temps de souligner comment Goodknight Gold Flash peut aider et autonomiser les ménages contre les moustiques. En plus d’être l’une des célébrités les plus suivies et les plus vénérées d’Inde, Kareena symbolise l’engagement de veiller à ce que sa famille soit en bonne santé et protégée. En tant que marque, nous partageons également une vision similaire pour garantir que les moments heureux des familles soient protégés sans interruption », a déclaré Sunil Kataria, PDG – Inde et SAARC, Godrej Consumer Products Limited, à propos de l’association avec l’actrice.

« La pandémie nous a tous appris à faire passer la famille et la santé avant tout. Voir n’importe quelle famille souffrir de dengue et de paludisme me fait le plus mal. Je ne voudrais pas que ma famille ou quelqu’un d’autre traverse la maladie. Sensibiliser et mettre en garde les gens est mon humble effort avec Goodknight Gold Flash pour garantir la sécurité des gens. J’exhorte les gens à adopter des précautions de base qui peuvent grandement contribuer à rendre le pays exempt de maladies transmises par les moustiques », a déclaré Khan lors de la campagne.

