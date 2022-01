‘Goodnight Girl’ : Bonne nuit et bonne chance pour Wet Wet Wet

hits écossais Mouillé Mouillé Mouillé avaient cinq ans dans leur carrière de singles au Royaume-Uni lorsque 1992 a commencé avec un nouveau succès phénoménal – juste à temps.

Alors qu’ils se préparaient à la sortie de leur quatrième album High On The Happy Side, les premiers signes étaient moins qu’encourageants. Les deux singles de 1991 qui sont sortis avant le LP avaient tous deux été des flops relatifs, « Make It Tonight » culminant au n ° 37 et « Put The Light On » au n ° 56.

De plus, aucun de leurs trois singles de 1990 n’avait atteint le Top 20, et ce d’un groupe qui avait eu six succès consécutifs dans le Top 10 entre 1987 et 1989, dont une reprise en tête des charts de Les Beatles’ « Avec un peu d’aide de mes amis. » La pression était donc très forte car la ballade douce, harmonisée et autoproduite « Bonne nuit fille » est sorti deux jours avant Noël, dans le but d’être un hit du nouvel an. Bien plus que cela, il est allé au n ° 1 et a transformé la fortune de Wet Wet Wet dans le processus.

« Goodnight Girl », crédité aux quatre membres du groupe mais principalement écrit par le bassiste Graeme Clark, est entré dans les charts britanniques le 4 janvier 1992 au n ° 20. Montée rapidement au n°9 puis au n°3, elle a ensuite eu la particularité de devenir la chanson préférée de la nation en remplaçant reine‘s réédition de « Bohemian Rhapsody » en haut.

Ce classique, associé à « Ce sont les jours de nos vies », avait passé cinq semaines au n ° 1 à la suite de la mort prématurée de Freddie Mercury. Maintenant, « Goodnight Girl » régnerait sur le perchoir pour quatre, mettant en place un instant Premier album n°1 début février pour High On The Happy Side. Le joueur long est immédiatement devenu platine, pour s’ajouter à la liste déjà impressionnante de certifications record de Wet Wet Wet de l’organisme commercial BPI.

