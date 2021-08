Goofy Frogger Game Show diffusé sur Peacock de NBC le 9 septembre

Gif : NBCUniversal / Kotaku

Frogger, le jeu d’arcade de 1981 sur la quête d’un amphibien pour faire la lumière sur les maux insidieux de l’industrie automobile, obtient une adaptation de jeu d’obstacles. NBCUniversal commencera à diffuser des épisodes sur sa plate-forme de streaming Peacock le mois prochain et vient de publier une première bande-annonce ce matin. Oui, il a l’air aussi dingue que vous vous en doutez.

Le co-animateur Kyle Brandt a mis le doigt sur la tête: “Vous vous moquez de moi?”

Frogger, animé par Brandt et Daman Wayans, Jr., est une émission de compétition de fitness, suivant clairement les traces d’émissions similaires comme American Ninja Warrior et The Floor Is Lava. Les concurrents doivent naviguer avec précaution sur un parcours d’obstacles, sauter entre les plates-formes, esquiver les objets en mouvement et résister aux courants d’eau à haute pression destinés à faire tomber les humains.

Comme la grenouille éponyme de Frogger, rater un saut signifie atterrir directement dans l’eau. Ses véhicules semblent beaucoup moins dangereux, cependant. Dans le jeu d’arcade, les voitures à grande vitesse pourraient mettre fin à votre voyage au moindre contact. Dans la vraie vie, ils sont bien plus mortels. Mais les automobiles du nouveau jeu télévisé sont de jolies petites choses, des fac-similés lents et plaisants simplement conçus pour pousser les concurrents involontaires dans la boisson.

Le premier épisode sera disponible via Peacock, où vous pourrez regarder des émissions comme The Office, The Office et The Office, le 9 septembre. De nouveaux épisodes sortent le jeudi.

D’une part, il s’agit d’une idée manifestement idiote, un spectacle léger conçu pour vous faire sourire pendant 22 à 30 minutes. Cela pourrait même être vraiment divertissant à regarder (et ce serait sûrement un plaisir absolu de participer).

Mais Frogger (2021) est révélateur de forces plus insipides en jeu. Ce n’est un secret pour personne que les producteurs de films et de télévision continuent d’exploiter les propriétés créatives existantes pour chaque centime, mais sérieusement, Frogger ? Comme un spectacle de compétition? Et ensuite, une trilogie Space Invaders réalisée par Phil Lord et Chris Miller ? Ou un drame HBO sur papier glacé basé sur Pac-Man ? Bientôt, tout ce que nous avons connu, aimé et chéri aura forcément son nom sur une vache à lait, le tout au service d’une salle de réunion vêtue de Berluti agenouillée devant l’autel de $$$.

Le gagnant de Frogger reçoit 100 000 $. Ils sont également coincés avec le titre impossible à éviter de « la meilleure grenouille d’Amérique ». Hmm, attendez, à la réflexion, tout ça pourrait être un peu.