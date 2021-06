GOOG Stock : Alphabet est le plus chaud des tsars des nuages

En 2021, le plus chaud des Cloud Czars est celui que je ne possède pas. Ce serait Alphabet (NASDAQ:GOOGL,GOOG), anciennement connu sous le nom de Google. Au début du mois de juin, l’action GOOG était en hausse d’environ 38 % pour l’année. C’est près du double de l’augmentation de Facebook (NASDAQ :FB), et quatre fois plus de Microsoft (NASDAQ :MSFT). Amazon.fr (NASDAQ :AMZN) est fondamentalement plat et Pomme (NASDAQ :AAPL) est éteint.

Source : rvlsoft / Shutterstock.com

Alphabet a ouvert le 2 juin à 2 435 $/action. Il s’agit d’une capitalisation boursière de 1,61 billion de dollars et d’un ratio cours/bénéfice de plus de 32 pour une entreprise qui n’a pas encore versé son premier dividende et qui ne croît que de 8 % par an.

Pourquoi GOOG Stock ?

L’alphabet est chaud pour deux raisons. L’une est la force de ses franchises jumelles, que sont la recherche et YouTube. Deuxièmement, le potentiel de croissance de Google Cloud.

Les franchises ont bien commencé l’année, avec des revenus publicitaires en hausse d’un tiers pour atteindre 44,6 milliards de dollars au premier trimestre. Google Cloud a connu une croissance encore plus rapide, près de 46 %. Google est également entré en avril avec 135 milliards de dollars en espèces et en titres dans ses livres.

Sous Thomas Kurian, qui a été recruté Oracle (NASDAQ :ORCL), Google a acheté des parts de marché du cloud. Mais cela a eu un coût, une perte de 945 millions de dollars dans le cloud juste au premier trimestre. C’est presque aussi mauvais que sa perte sur les « autres paris », 1,145 milliard de dollars. Selon Synergy Research, Google Cloud croît plus vite que le marché, mais sa part reste bien inférieure à celle de Microsoft.

Microsoft, cependant, semble être la cible de Google. Google propose une suite d’applications directement concurrente de Microsoft Office. Il est devenu un acteur important du « cloud industriel », où Cloud Wars le classe deuxième, derrière seulement Salesforce.com (NYSE :CRM).

L’hypothèse du marché semble être que Google peut gagner de l’argent dans le cloud quand il le souhaite, et que ses franchises sont suffisamment solides pour résister à toute érosion. Les actions ont augmenté de 14% en avril, principalement en raison de ces solides résultats.

Potentiel non satisfait

Le cloud n’est pas le seul domaine où Google a un potentiel inexploité. Waymo, son effort de voiture autonome de 10 ans, est maintenant à peine sur le radar de l’industrie bien qu’il ait eu une énorme avance initiale. Les ingénieurs Waymo parlent maintenant de la révolution de la conduite autonome qui prend des décennies.

Google regroupe ses activités matérielles avec les services Google, ce qui signifie qu’il est trop petit ou n’a pas assez de succès pour éclater. Ceux-ci incluent les produits Fitbit et Nest, ainsi que ses téléphones Pixel et Pixelbooks, qui utilisent le navigateur Chrome comme système d’exploitation. L’entreprise n’ouvre que maintenant son premier magasin de détail, à New York.

Avec les logiciels malveillants, un problème croissant, Google essaie de renforcer le contrôle sur Android, son système d’exploitation mobile.

Stock GOOG : le résultat

La lente dérive de Google amène certains analystes à remettre en question sa valorisation. Citigroup (NYSE :C) a récemment abaissé l’action à neutre en raison d’inquiétudes concernant les revenus publicitaires. Citi est une valeur aberrante, cependant. Aucun des 29 analystes qui suivent Google chez Tipranks ne l’a comme vente, et seulement deux l’appellent une attente. L’objectif de cours est d’environ 16 % supérieur à son cours actuel.

Les valeurs de croissance montent et descendent autant en fonction de leurs perspectives que de leur performance. Les unités sous-performantes peuvent être considérées comme des opportunités.

Google en a beaucoup. Le cloud, les voitures et le matériel sont tous sous-performants. Les résultats sont retardés par la publicité, où elle s’approche d’un règlement avec la France mais fait face à des poursuites antitrust publiques et privées aux États-Unis. Son budget de lobbying est en baisse, mais elle soutient activement les groupes de façade défendant ses intérêts.

Un dividende ou un fractionnement d’actions pourrait facilement envoyer les actions GOOG en surmultipliée. L’entreprise semble flotter doucement au-dessus de ses inquiétudes. C’est cette complaisance qui m’empêche d’être un acheteur.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait des positions LONGUEs dans AMZN, AAPL, FB et MSFT. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, disponible sur la boutique Amazon Kindle. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com, tweetez-le à @danablankenhorn ou abonnez-vous à son Substack https://danafblankenhorn.substack.com/.