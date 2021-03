GOOG Stock: Recherchez l’alphabet pour défier bientôt les sommets de tous les temps

Une pandémie mondiale ne peut apparemment pas prendre une bouchée de Alphabet (NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL). En fait, l’action GOOG a récemment atteint un sommet historique de 2 152 $.

Et il semble prêt à remettre en question – sinon à dépasser – ce nombre élevé.

Je suis depuis longtemps fan du stock GOOG. La suprématie incontestée de l’entreprise en tant que moteur de recherche Internet en fait à elle seule une puissance. Mais Alphabet a ses tentacules dans tellement d’arènes plus rentables qu’il est difficile d’ignorer le géant de la technologie basé à Mountain View, en Californie.

Quelle est la prochaine étape pour Google et sa société mère, Alphabet? Regardons de plus près.

GOOG Stock en un coup d’œil

Il y a beaucoup à aimer chez Alphabet, qui est la quatrième plus grande entreprise de technologie au monde en termes de revenus. La société a été créée en 2015 suite à une restructuration qui a vu Alphabet devenir la société mère de Google et de plusieurs anciennes filiales de Google.

Bénéficiant désormais d’une capitalisation boursière de 1,3 billion de dollars, l’action GOOG a été un gagnant constant. Les rendements comprennent un gain de 174% au cours des cinq dernières années, un gain de 85% au cours des 12 derniers mois et une augmentation de 17% depuis le début de l’année.

Les bénéfices du quatrième trimestre comprenaient des revenus de 56,9 milliards de dollars, dépassant facilement les 53,13 milliards de dollars attendus par les analystes. Les bénéfices ont également été une surprise positive, s’établissant à 22,30 $ par action contre 15,90 $ que la rue attendait.

Les revenus publicitaires ont bien rebondi depuis les premiers mois de la pandémie de Covid-19. Vous vous souvenez peut-être que les revenus publicitaires du deuxième trimestre ont fortement chuté en raison de la fermeture d’entreprises et du fait que les gens ont dû rester chez eux pour éviter d’aggraver la pandémie.

Mais au quatrième trimestre de 2020, Alphabet a déclaré 46,2 milliards de dollars de publicité, soit une augmentation de 22% par rapport au même trimestre il y a un an.

Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a déclaré que la pandémie avait accéléré le passage des consommateurs aux services cloud et que Google était capable de s’adapter.

«Cela a de profondes implications pour toutes les entreprises et tous les consommateurs, et nous sommes heureux que tant de personnes nous fassent confiance pour les aider à faire cette transition. En particulier, les produits et l’assistance de Google ont été une bouée de sauvetage pour des millions de petites et moyennes entreprises durement touchées par la pandémie. «

Défis à venir

Comme je l’ai déjà mentionné, le plus grand défi auquel sont confrontés Alphabet et GOOG aujourd’hui ne vient pas de la concurrence ou d’un virus, mais de Washington et de Bruxelles.

Les tribunaux de l’Union européenne ont déjà déclaré Alphabet coupable à trois reprises de violations des lois antitrust. Ils ont infligé des amendes totalisant 9,7 milliards de dollars.

Et aux États-Unis, plusieurs États et le ministère de la Justice ont intenté des poursuites contre Google, alléguant qu’il utilise des tactiques anticoncurrentielles déloyales pour étouffer la concurrence et monopoliser la publicité en ligne.

Et d’autres maux de tête pourraient arriver.

. a rapporté que le représentant américain David Cicilline du Rhode Island, président du panel antitrust du House Judiciary Committee, se prépare à publier au moins 10 nouvelles lois qui ciblent les grandes entreprises technologiques comme Google.

La législation est publiée au coup par coup plutôt qu’en un seul projet de loi pour qu’il soit plus difficile pour les grandes entreprises technologiques de faire pression contre les efforts, comme l’a rapporté ..

Donc, si vous êtes un lobbyiste ou un avocat d’Alphabet, vous avez un été chargé à venir.

Quelque chose peut-il arrêter Google?

Malgré tous ces défis, il ne semble vraiment pas y avoir de ralentissement de la machine à profit Alphabet.

L’analyste de Morgan Stanley, Brian Nowak, a même récemment relevé son objectif de cours pour l’action GOOG de 2 200 $ à 2 350 $. Il a déclaré qu’Alphabet faisait partie des «noms de récupération» des voyages en ligne, du covoiturage et de l’espace publicitaire en ligne.

Nowak dit que Google en profitera car les consommateurs sont bien placés pour dépenser alors que le processus de réouverture se poursuit à partir de Covid-19.

La société met également davantage l’accent sur son activité cloud en pleine croissance. Alors que la société a perdu 1,24 milliard de dollars sur ses services cloud au quatrième trimestre, ses dépenses et sa montée en puissance devraient l’aider à devenir bientôt un centre de profit.

Google Cloud a réussi à augmenter ses revenus de 47% d’une année à l’autre.

La ligne de fond

Déjà l’une des plus grandes entreprises au monde, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l’action GOOG affiche une croissance à trois chiffres. Au lieu de cela, les investisseurs peuvent s’attendre à une courbe de croissance lente mais régulière qui générera des bénéfices de manière fiable.

L’objectif de prix de Nowak représente une augmentation de prix de 15%. Pour une entreprise aussi cohérente qu’Alphabet, c’est tout à fait raisonnable et serait un coup de pouce bienvenu dans n’importe quel portefeuille.

L’action GOOG a une cote B et une recommandation d’achat dans mon Portfolio Grader.

