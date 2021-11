GOOG vs GOOGL : tout ce qu’il faut savoir sur le partage des actions Google

Note de l’éditeur : cet article a été mis à jour à partir d’une version antérieure.

l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) le fractionnement d’actions en 2014 peut sembler être de l’histoire ancienne dans le monde en évolution rapide de l’investissement. Pourtant, de nombreuses personnes ont résisté à un investissement dans Alphabet parce qu’elles ne savent pas ce que signifie la scission ou quelles actions acheter. Quelle est la différence entre ces deux types d’actions Google ? Et le partage des actions de Google est-il quelque chose qui pourrait se reproduire ?

Source : rvlsoft / Shutterstock.com

Le fractionnement des actions a été annoncé dès 2012 et est entré en vigueur en 2014. Depuis lors, les investisseurs se demandent si GOOG ou GOOGL sont les bonnes actions pour leur portefeuille. À l’époque, la scission n’a pas été particulièrement bien accueillie, les investisseurs s’inquiétant du fait que la société accumule les droits de vote des actionnaires.

Pourquoi Google Stock a-t-il divisé ?

À l’origine, l’action Google existait uniquement sous le nom de GOOGL, qui fait référence aux actions de classe A. Ces actions se négocient à Wall Street depuis l’introduction en bourse de la société en 2004. Les actions de classe B ont également existé depuis lors, mais il s’agit d’actions privées avec un pouvoir de vote beaucoup plus important.

Le modèle de croissance de l’action GOOGL est très solide. Mais, en 2012, les fondateurs de l’entreprise Larry Page et Sergey Brin ont remarqué que le prix de GOOGL pourrait créer une barrière à l’entrée pour de nouveaux investisseurs. À l’époque, l’action GOOGL se négociait à plus de 650 $, ce qui en fait l’une des actions les plus chères de Wall Street.

Page et Brin voulaient réduire le prix de l’action, mais pas au détriment de la perte du droit de vote. Ainsi, la société a institué une scission avisée, plutôt qu’une nouvelle émission d’actions. Grâce à cette scission, la société a pu proposer une nouvelle classe d’actions, la classe C GOOG.

GOOG contre GOOGL : quelle est la différence ?

La plupart des fractionnements d’actions empruntent une voie plus simple et voient de nouvelles actions émises. Cependant, Google a été en mesure de franchir une ligne mince entre la baisse du prix des actions et le maintien du pouvoir de vote centralisé avec sa scission. Page et Brin ont pu conserver le contrôle de l’entreprise et la scission, bien que controversée, s’est avérée efficace pour réduire les prix. Voici ce que vous devez savoir :

Avant le fractionnement des actions, il existait une catégorie d’actions pour les investisseurs externes, GOOGL. L’autre classe d’actions, les actions de classe B, étaient (et sont toujours) des actions privées pour les initiés, les fondateurs et d’autres personnalités particulièrement pertinentes. Posséder une part de GOOGL équivaut à une voix. Cependant, posséder une action de classe B équivaut à 10 voix. Sans vouloir augmenter le pouvoir de vote des actionnaires de GOOGL, la société a cherché un moyen de baisser les prix. Ils ne pouvaient pas avoir les deux par des moyens normaux, alors la société a plutôt créé GOOG comme une toute autre catégorie d’actions. Les actions GOOG ne sont assorties d’aucun droit de vote ; ce sont des actions de classe C. Ceux qui possédaient GOOGL avant la division des actions ont reçu à la fois GOOGL et GOOG lors de la division ; pour chaque action GOOGL détenue, les investisseurs ont reçu une action GOOG. La scission s’est cependant accompagnée d’un problème pour l’entreprise. Pour chaque action GOOG de classe C vendue par Google, la société devait convertir une action de classe B en action GOOGL de classe A. Ainsi, Page et Brin ont pu garder le contrôle de l’entreprise ; mais, il y a eu un dérapage dans le pouvoir de gouvernance détenu par les actionnaires de classe B. Chose intéressante, le fractionnement des actions a vu les deux actions représentées sur des indices majeurs tels que le Nasdaq 100. Lors de la scission, l’indice a en fait brièvement détenu 101 actions. Un rééquilibrage au deuxième trimestre de 2014 a permis de corriger cela. Désormais, les actions de classe C GOOG représentent la société sur les indices. Un procès autour de la division des actions a également vu Google accepter de dédommager les détenteurs de GOOG si le prix de l’action boitait derrière celui de GOOGL après un an.

Ce que les experts ont dit à propos du partage des actions de Google

Les investisseurs pourraient avoir trouvé la scission peu recommandable ; c’était une tentative flagrante de baisser les prix sans diminuer le contrôle de Page et Brin. Bien sûr, la controverse est ce qui a engendré le recours collectif autour du stock. Mais les experts financiers n’étaient pas découragés par le fractionnement des actions de Google. Au contraire, beaucoup y ont vu une excellente occasion d’ajouter les actifs à leur portefeuille à prix réduit. Après tout, l’action GOOGL s’est historiquement très bien comportée ; Mis à part la scission, le seul événement qui a causé des troubles importants pour le titre a été le krach boursier de 2008.

Alors que la scission se produisait, des experts comme Michael Liedtke, rédacteur technique d’Associated Press, rassuraient les investisseurs en notant que Google ne faisait pas nécessairement quelque chose d’anormal. En fait, il existe une longue lignée d’entreprises émettant de nouvelles classes d’actions pour réduire les prix :

« Bien qu’encore rare, le recours de Google aux actions sans droit de vote pour protéger les intérêts de leurs fondateurs n’est pas sans précédent dans l’industrie technologique. Facebook (NASDAQ :FB), LinkedIn et Japper (NYSE :JAPPER) ont tous émis des actions sans droit de vote pour la même raison que Google. Fournisseur de services câblés et Internet Comcast (NASDAQ :CMCSA) et le réseau de chaînes câblées Communication de découverte (NASDAQ :DISCA) fonctionnent déjà sous des structures de stock similaires à celle que Google est en train de mettre en place. »

Chuck Jones de Forbes dit de la division selon laquelle garder le pouvoir centralisé au sommet – entre Page et Brin – n’est pas une mauvaise chose, surtout vu le chemin parcouru à ce stade en appelant tous les coups :

« C’est peut-être une bonne chose que les deux personnes qui avaient la vision et l’expertise technique soient capables de faire ce qu’elles veulent et puisqu’elles ont une telle richesse liée à l’entreprise, vous vous attendez à ce qu’elles la dirigent sur le long terme profit des autres actionnaires.

L’analyste d’InvestorPlace, Louis Navellier, a également fait l’éloge de la scission à l’époque. Navellier a déclaré que la scission ouvrirait les traders à des opportunités d’achat potentielles sur toute la ligne :

« Le fractionnement des actions Google peut rendre les actions un peu plus volatiles car cela ouvre les actions à plus d’activité de la part des day traders qui ont été tenus à distance par le cours de l’action à quatre chiffres, mais cela peut en fait être bon pour nous car cela crée des opportunités d’achat à partir de de temps en temps. »

Google Stock va-t-il se diviser à nouveau ?

Comme je l’ai mentionné plus tôt, cette scission peut sembler être de l’histoire ancienne dans un marché technologique en évolution rapide. Mais, si le passé sert de prédiction pour l’avenir, il y a beaucoup de questions à se poser pour savoir si les actions de Google se diviseront à nouveau.

En examinant simplement le mouvement des prix des actions GOOG et GOOGL depuis cette scission, on peut voir les mêmes problèmes que Google a cherché à résoudre en 2012. Les prix de ces deux actions explosent. Beaucoup pensaient que le prix de 700 $ de GOOGL était mauvais en 2012. Ils n’aimeront certainement pas les prix actuels de 3 000 $ pour GOOG et GOOGL.

Au-delà de cette barrière à l’entrée, la restructuration de Google dans l’alphabet plus large plaide en faveur d’un nouveau fractionnement d’actions. En 2015, la société s’est reconsolidée sous le nom d’Alphabet. Comme Larry Page a décrit l’entreprise au moment du changement de marque, il s’agit d’un écosystème composé de nombreuses entreprises différentes, plutôt que d’une entité :

« Qu’est-ce que l’alphabet ? Alphabet est principalement un ensemble d’entreprises. Le plus grand d’entre eux, bien sûr, est Google. Ce nouveau Google est un peu allégé, avec les entreprises qui sont assez éloignées de nos principaux produits Internet contenues dans Alphabet à la place. Qu’entendons-nous par loin ? De bons exemples sont nos efforts en matière de santé : Sciences de la vie (qui fonctionnent sur les lentilles de contact à détection de glucose) et Calico (axé sur la longévité). Fondamentalement, nous pensons que cela nous permet une plus grande échelle de gestion, car nous pouvons gérer des choses indépendamment qui ne sont pas très liées.

Bien sûr, cela incite davantage à se diviser à nouveau, lorsqu’on se souvient des scissions récentes par General Electric (NYSE :GE) et Johnson & Johnson (NYSE :JNJ). Chacune de ces sociétés présente une raison très différente pour les scissions. GE s’est scindé en trois sociétés pour revitaliser un modèle commercial en difficulté. J&J s’est scindé en deux entités pour s’adapter à la croissance rapide de sa branche de développement de médicaments sur ordonnance.

Google n’est évidemment pas en difficulté en tant qu’entreprise comme GE, mais la scission de J&J présente une demande solide pour que Google se sépare à nouveau. Les prix de GOOG et GOOGL continuent de monter en flèche bien au-delà du budget moyen d’un investisseur. Dans le même temps, différentes sociétés d’Alphabet prennent leurs distances par rapport au peloton et nécessitent des ressources et une attention accrues. Ainsi, les arguments en faveur d’un autre fractionnement d’actions continuent de croître.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.