Google a apporté un énorme changement à ses frais d’abonnement au Play Store

Alors que la plupart des discussions antitrust liées aux applications se concentrent sur Apple, Google est dans le même bateau. Les deux géants de la technologie exploitent des magasins numériques similaires, avec des règles similaires qui les régissent. De plus, le système de taxation est similaire entre l’App Store et Google Play. C’est pourquoi des développeurs comme Epic Games se battent à la fois contre Apple et Google, à la recherche de changements significatifs dans l’industrie. Et c’est pourquoi les deux sociétés font l’objet d’un examen minutieux de la part des gouvernements de divers pays concernant leurs pratiques et leurs frais de magasin d’applications.

Apple a commencé à faire quelques concessions sur l’App Store à la suite des différentes batailles juridiques auxquelles il a dû faire face aux États-Unis et à l’international. Mais c’est Google avec le changement le plus important à ce jour. La société vient d’annoncer une mise à jour massive de ses frais de Play Store qui concernent un type de contenu d’application pour lequel beaucoup de gens paient : les abonnements.

Apple a accepté d’autoriser les applications « lecteur » comme Netflix et Spotify à inclure des liens dans les applications permettant aux clients de gérer leurs abonnements sur le site Web du développeur. Cela peut également signifier que les utilisateurs pourront acheter un abonnement en dehors de l’App Store.

Les applications de lecture qui proposent des abonnements via l’App Store sont toujours soumises aux frais de l’App Store. Cependant, tous les services de streaming ne permettent pas aux acheteurs de s’inscrire pour un nouvel abonnement directement depuis l’App Store.

La structure actuelle des frais d’abonnement est fixée à 30 % pour la première année, puis à 15 % pour chaque année suivante. Google utilisait jusqu’à présent un système similaire pour les abonnements au Play Store.

Par ailleurs, Google a annoncé qu’il avait abaissé ses frais de magasin Play de 30 % à 15 % pour les revenus des développeurs inférieurs à 1 million de dollars en mars. Le changement est similaire à celui d’Apple.

Les nouveaux frais d’abonnement à Google Play

Le nouveau changement de Google Play Store concerne toutes les applications fournies avec des abonnements, pas seulement les applications de lecture. La société a annoncé que les achats d’abonnement seraient facturés 15 % au lieu de la taxe précédente de 30 %. C’est une remise importante que les développeurs vont, espérons-le, passer au consommateur.

« Les abonnements numériques sont devenus l’un des modèles à la croissance la plus rapide pour les développeurs, mais nous savons que les entreprises d’abonnement sont confrontées à des défis spécifiques en matière d’acquisition et de fidélisation des clients », a expliqué Google dans un article de blog. La société a ajouté qu’elle avait entendu des développeurs que le taux de désabonnement des clients rendait « difficile » de profiter du taux de 15 % après la première année. C’est pourquoi il passe à un taux de 15 % pour les abonnements à tous les niveaux.

Le changement entre en vigueur le 1er janvier 2022.

De plus, Google a annoncé que certaines catégories d’applications, comme les « ebooks et services de streaming de musique à la demande », seront éligibles à des frais encore plus bas pouvant aller jusqu’à 10 %. Ce sont des entreprises où « les coûts de contenu représentent la majorité des ventes », selon Google.

« Les nouveaux tarifs reconnaissent les aspects économiques des secteurs verticaux du contenu multimédia et permettent à Google Play de mieux fonctionner pour les développeurs et les communautés d’artistes, de musiciens et d’auteurs qu’ils représentent », a déclaré Google.

Comme prévu, Google ne fait aucune mention de pression réglementaire ou de poursuites judiciaires avec les développeurs dans l’annonce. Mais la modification des frais d’abonnement à Google Play aidera sûrement dans ces domaines également.

Comme Apple, Google devra également permettre aux développeurs d’ajouter des processeurs de paiement tiers aux applications en Corée. Mais, comme Apple, nous n’avons pas encore vu comment Google se conformera à cette loi.