Google a apporté un grand changement à l’une de ses applications les plus importantes

Google propose de nombreuses applications et services utiles, et la plupart d’entre eux sont disponibles gratuitement pour toute personne disposant d’une adresse Gmail. Certains d’entre eux sont assez faciles à utiliser et vous vous y habituez en un rien de temps. D’autres sont plus compliqués, mais Google veut rendre les choses plus simples. Un exemple est la myriade d’applications de chat que Google a essayées avant de s’installer sur Messages et Chat. Ensuite, il y a les différentes applications de chat vidéo disponibles sur mobile et ordinateur de bureau. Est-ce Google Meet, Hangouts ou Duo ? C’est tous.

Il en va de même pour Google Drive, l’une des applications Google que vous utilisez peut-être le plus. L’application est incroyablement importante, mais elle a différentes versions pour différents utilisateurs. Désormais, Google prévoit de tout réparer via une énorme mise à jour de l’application de bureau Drive que chaque utilisateur devrait connaître.

Google Drive offre aux utilisateurs un accès direct à l’espace de stockage cloud Google alloué à leur compte Google. Drive peut être utilisé pour sauvegarder, synchroniser et accéder à des fichiers sur différents appareils. Google propose des applications mobiles pour Android et iPhone. Il dispose également de clients Drive pour Windows et Mac.

Mais plutôt que de garder les choses aussi simples que possible, Drive est disponible en deux versions de bureau. L’une est l’application mal nommée « Sauvegarde et synchronisation » qui est disponible pour les utilisateurs grand public. L’autre s’appelle « Drive File Stream » et cible les utilisateurs professionnels.

Nouveau Google Drive pour l’interface utilisateur de bureau. Source de l’image : Google

La nouvelle application Google Drive pour ordinateur

Google unifie désormais les deux expériences et la nouvelle application s’appelle Google Drive pour ordinateur. Google a expliqué dans un article de blog qu’il “apporte aux gens les fonctionnalités les meilleures et les plus utilisées de la sauvegarde et de la synchronisation et de Drive File Stream”.

Voici les principales fonctionnalités de la nouvelle application Google Drive :

Téléchargez et synchronisez des photos et des vidéos sur Google Photos et/ou Google Drive Synchronisez les périphériques de stockage externes vers le cloud, y compris les lecteurs flash et les disques durs externes. Mirror Drive fichiers sur votre bureau, qui stocke vos fichiers sur votre appareil local et permet un accès plus rapide à votre contenu

La mise à niveau est obligatoire

La nouvelle application Google Drive pour ordinateur est une mise à niveau obligatoire. Vous devrez installer la nouvelle application au cours de l’été. Vous devrez également effectuer une transition depuis la sauvegarde et la synchronisation d’ici début octobre. C’est à ce moment-là que l’application actuelle cessera de fonctionner.

Les modifications apportées à l’interface utilisateur semblent bénéfiques, comme le montrent ces captures d’écran. Vous aurez un accès instantané à votre contenu cloud directement dans l’application.

Google commencera bientôt à informer les utilisateurs de Sauvegarde et synchronisation de la mise à niveau vers Drive pour ordinateur. Les utilisateurs de Drive File Stream devraient être prêts à partir tout de suite. Cet article de blog Google Workspace répond à la plupart des questions sur la sauvegarde et la synchronisation. Il comprend également un calendrier pour la transition. De plus, Google a mis en place une page d’aide qui aborde les changements à venir.

Enfin, vous pouvez déjà télécharger et installer les nouvelles applications Google Drive. Les utilisateurs de Windows ont besoin de ce fichier. Et voici l’application pour Mac.

