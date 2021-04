Google a construit Android 12, mais Samsung le fera paraître et se sentir mieux

C’est l’heure de l’opinion, et avec laquelle les gens pourraient ne pas être d’accord – je déteste l’apparence d’Android 12 sur mon téléphone Pixel. Le menu géant liste les éléments, les commandes chonky, les animations, tout cela. C’est définitivement le look et le style de Google Pixel, mais tout me semble très déplacé. Je pense que tout gâche la sensation lumineuse (oui, je ne suis pas un type de mode sombre) et minimaliste d’Android que Google nous donne sur ses téléphones Pixel.

Je sais qu’Android 12 n’est pas presque terminé et qu’au moment où il sortira des phases de test et de bêta, il pourrait changer, mais je doute que ce soit le cas. Et je ne jette pas d’ombre à l’équipe d’expérience Pixel ici. C’est leur produit et ils peuvent en faire ce qu’ils veulent, mais cette fois, c’est juste, eh bien, maladroit. Au moins, je pense que c’est maladroit, YMMV.

Si vous ne ressentez pas ce que je dis ici, c’est cool. Différents traits et tout ce qui s’applique. Si vous n’avez aucune idée de ce dont je parle et que vous avez Android 12 DP sur un téléphone Pixel, ouvrez le menu des paramètres et faites défiler vers le haut. Continuez ensuite à faire défiler et regardez cette animation ondulée. Boing.

En ajoutant l’effet de démarrage de l’application étrange et la nouvelle animation de minimisation (bien que celle-ci soit plutôt cool en soi), l’espacement supplémentaire et les commandes gigantesques, vous avez le logiciel fade mais efficace du Pixel avec des effets supplémentaires mis en place sur le dessus. de celui-ci. Et je ne le creuse certainement pas.

Android n’a pas de “look” par défaut car les fabricants de téléphones peuvent faire ce qu’ils veulent avec l’interface utilisateur.

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles, car en ce qui concerne les meilleurs téléphones Android, des fabricants comme Samsung vont prendre les bases que Google a ajoutées – comme les animations de chargement par éclaboussures – et les transformer en quelque chose qui s’intégrera un peu mieux. C’est la beauté d’Android ainsi que l’un de ses défauts: les entreprises sont libres d’en changer la majeure partie lorsqu’elles l’utilisent.

Nous avons tous vu cela. Prenez un téléphone Android, puis passez à un autre d’un autre fabricant et les choses vont sembler et se sentir très différentes. Parfois, nous aimons les fabricants de “skins” mis au-dessus de la base d’Android. D’autres fois, nous ne l’aimons pas tellement. Mais ça existe depuis le début (enfin presque) et ça ne va pas changer.

Ces changements sont souvent plus que superficiels, cependant, et c’est là que les choses peuvent poser problème. Lorsqu’une entreprise comme Samsung ou Xiaomi prend le code proposé par Google, puis essaie de changer l’apparence de tout, cela affecte plus que les couleurs et les animations. Google n’utilise pas non plus Android tel qu’il est écrit, bien qu’il garde généralement tout à sa place d’origine en ce qui concerne les paramètres, les menus et les raccourcis.

Des entreprises comme Samsung sont vraiment douées pour créer une interface cohérente.

Certaines personnes pensent que c’est une mauvaise chose, et quand il fallait un an ou plus à Samsung pour apporter ces modifications à la dernière version d’Android, il était difficile de discuter. De nos jours, cependant, les entreprises qui fabriquent nos téléphones ont leurs équipes en place et attendre des mises à jour, même simples, appartient principalement au passé. Sauf si vous avez acheté un téléphone Motorola, de toute façon.

Il y a des moments où c’est aussi une bonne chose. Si vous n’êtes pas fan de ce que vous avez vu d’Android 12 dans le département de l’interface utilisateur, c’est l’un de ces moments. Samsung inclura des animations d’éclaboussures et de nouvelles façons fantaisistes de rebondir, mais il faudra du temps pour mélanger ce nouveau bonbon pour les yeux dans quelque chose qui s’intègre bien avec One UI de Samsung. Même des entreprises comme OnePlus qui maintiennent le logiciel sur leurs téléphones assez proche de l’Android de base en feront un peu plus avec ce que Google propose ici.

Ce qui rend les téléphones Android différents, c’est aussi ce qui rend Android génial.

Comme je l’ai mentionné, c’est ce qui rend Android différent et génial. Au lieu d’une approche universelle, nous avons beaucoup de choix en ce qui concerne les logiciels de nos smartphones. Il y a le minimalisme du Pixel (avec des rebonds rebondissants et des commandes de volume très larges) ou l’aspect et la sensation exagérés que nous voyons de Xiaomi. Même Huawei, qui ne fabrique plus de téléphones Android basés sur Google, peut prendre le même code de base et le faire à cœur joie.

J’aime toujours ce que je vois dans Android 12 et je pense que cela va apporter de grands changements, comme la façon dont nous discutons avec des amis et comment nous pouvons mieux gérer notre vie privée. Je m’habituerai même à ce que l’équipe Pixel a fait avec l’interface utilisateur, éventuellement. Mais j’ai le sentiment que nous allons voir Samsung faire mieux.