Google a copié la technologie des haut-parleurs multizones de Sonos et les règles du régulateur américain des importations

La Commission du commerce international des États-Unis a statué que Google violait cinq brevets de Sonos relatifs aux haut-parleurs intelligents (via le New York Times). La décision confirme la décision d’un juge en août, et c’est le genre de décision qui pourrait théoriquement forcer Google à cesser d’importer des produits utilisant la technologie contrefaite.

Cependant, il n’est pas encore clair si des produits Google spécifiques disparaîtront nécessairement des étagères, et pour l’instant, il semble peu probable que cela se produise. « Nous ne prévoyons aucun impact sur notre capacité à importer ou à vendre nos produits », a déclaré le porte-parole de Google, José Castaneda, à The Verge, soulignant comment la Commission du commerce international avait déjà approuvé les solutions de contournement de Google pour chacun des cinq brevets, comme Bloomberg l’a initialement signalé en septembre. .

Nous avons confirmé dans l’ordonnance de l’ITC aujourd’hui qu’elle prévoyait spécifiquement des exceptions pour cinq refontes différentes des produits de Google – une pour chaque brevet – et Castaneda a déclaré que les clients de Google ne subiraient aucune « perturbation » à la suite de la décision de l’ITC, la société ayant « 60 jours pour mettre en œuvre les changements avant qu’une interdiction ne soit mise en place. »

Android 12 supprimé, puis a principalement ramené la possibilité de contrôler le volume d’un Chromecast

L’une des solutions de contournement de Google semble déjà être en ligne, et d’autres sont en cours. 9to5Google a rapporté en novembre qu’Android 12 supprimait la possibilité de contrôler le volume de Chromecast, une personne soupçonnée d’être un employé de Google citant un « problème juridique » comme raison de la suppression de la fonctionnalité. (L’un des cinq brevets contrefaits concerne spécifiquement l’ajustement du volume des appareils sur un réseau local.) Mais selon Mishaal Rahman, la fonction de contrôle du volume a déjà commencé à revenir à certains téléphones Pixel dans le cadre de la mise à jour de janvier 2022, et ITC des documents montrent qu’il a approuvé les « refontes soumises à l’approbation de Google » pour ce brevet spécifique.

Surprendre! Les commandes de volume de diffusion ont été réactivées avec la mise à jour de janvier 2022 pour Pixel. Google a réglé son problème juridique ou cette nouvelle méthode permet de contrôler le volume de diffusion d’une manière qui ne viole pas le brevet. Voici le correctif pertinent : https://t.co/trVx0zqhAm pic.twitter.com/mEZZy4FXn0 – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 5 janvier 2022

Deux des autres brevets concernent la synchronisation de plusieurs appareils sur un réseau ; l’un concerne la configuration d’un périphérique de lecture (comme un haut-parleur Wi-Fi) pour la communication sur le réseau pour commencer. Ce soir, Google a publié un article de blog sur les « Modifications à venir du groupe de haut-parleurs » qui explique que certains utilisateurs devront désormais télécharger une application spéciale pour configurer certains appareils sur leur réseau et que vous ne pourrez plus régler le volume. d’un groupe de locuteurs entier à la fois.

Lorsque nous avons demandé à Sonos quels produits Google étaient concernés par la décision, il nous a envoyé une liste de blanchisserie qui comprenait des téléphones Pixel (il a utilisé les séries Pixel 3 et 4 comme exemples), des appareils domestiques comme le Nest Hub, Nest Mini et Chromecast, et Ordinateurs Pixel comme le PixelBook Go avec l’application YouTube Music installée. La décision est plus large, affirmant que « les haut-parleurs en réseau et les appareils (par exemple, les téléphones portables et les ordinateurs portables) capables de contrôler ces appareils qui intègrent la technologie contrefaite » sont concernés, mais uniquement si Google n’a pas déjà appliqué les solutions de contournement approuvées.

Il est tout à fait possible que Google soit toujours en mesure d’importer et de vendre tous ces appareils sans interruption, même si Sonos suggère que les appareils de Google seraient pires en conséquence, écrivant que Google devrait « dégrader ou éliminer les fonctionnalités du produit d’une manière qui contourne l’interdiction d’importer imposée par l’ITC. La nécessité de régler le volume de chacun de vos haut-parleurs Google individuellement semble être un déclassement.

Quoi qu’il en soit, la décision conclut que Google a copié la technologie Sonos, et c’est un coup dur pour l’image de l’entreprise de matériel de Google, qui est de plus en plus grande dans l’espace de la maison intelligente, y compris les haut-parleurs intelligents, les caméras et en bonne place dans le Wi-Fi routeurs, où la société a affirmé que son Google WiFi / Nest WiFi était le routeur le plus vendu sur l’ensemble du marché en 2019.

Vous pouvez lire la décision complète de la commission ci-dessous :

Voici la déclaration complète du directeur juridique de Sonos, Eddie Lazarus :

Nous apprécions que l’ITC ait définitivement validé les cinq brevets Sonos en cause dans cette affaire et a statué sans équivoque que Google enfreint les cinq. Il s’agit d’une victoire globale qui est extrêmement rare dans les affaires de brevets et qui souligne la force du vaste portefeuille de brevets de Sonos et la vacuité des refus de copie de Google. Ces brevets Sonos couvrent l’invention révolutionnaire de Sonos de fonctionnalités audio domestiques extrêmement populaires, notamment la configuration pour contrôler les systèmes audio domestiques, la synchronisation de plusieurs haut-parleurs, le contrôle de volume indépendant de différents haut-parleurs et le couplage stéréo de haut-parleurs. Il est possible que Google soit en mesure de dégrader ou d’éliminer les caractéristiques du produit d’une manière qui contourne l’interdiction d’importation imposée par l’ITC. Mais alors que Google peut sacrifier l’expérience du consommateur pour tenter de contourner cette interdiction d’importation, ses produits enfreindront toujours plusieurs dizaines de brevets Sonos, ses méfaits persisteront et les dommages dus à Sonos continueront de s’accumuler. Alternativement, Google peut, comme d’autres entreprises l’ont déjà fait, payer une redevance équitable pour les technologies qu’elle a détournées.

Google et Sonos sont également enfermés dans d’autres batailles juridiques – Google a déposé une contre-poursuite contre Sonos en juin 2020, et Sonos a déposé une autre plainte en septembre 2020 affirmant que Google a enfreint encore plus de ses brevets. « Nous pensons qu’il est important de montrer la profondeur et l’étendue de la copie de Google », a déclaré Lazarus de Sonos à l’époque.

Sonos a également affirmé que Google l’empêchait d’inclure plusieurs assistants vocaux sur ses haut-parleurs intelligents, une affirmation que Google n’a pas démentie.

Mise à jour, 21 h 04 HE : Mis à jour avec des informations de Sonos sur les appareils susceptibles d’être affectés, avec des informations sur les modifications de conception de Google que l’ITC dit ne pas enfreindre, et la révélation par Google de plusieurs modifications apportées aux groupes de haut-parleurs pour éviter les interdictions d’importation.