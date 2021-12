Google a corrigé une tonne de bugs avec le correctif de sécurité Android de décembre 2021

Jimmy Westenberg / Autorité Android

C’est le bon moment pour être un utilisateur Pixel. En plus de la mise à jour générale d’Android qui arrivera plus tard ce mois-ci, Google a annoncé plus tôt dans la journée une poignée de fonctionnalités logicielles à venir bientôt sur les téléphones Pixel. Cette mise à jour coïncide avec le correctif de sécurité Android de décembre 2021, qui est désormais disponible pour tous les smartphones Google Pixel 3a et plus récents.

Les images d’usine et les fichiers OTA sont désormais disponibles pour les séries Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5 et Pixel 5a. Les téléchargements des Pixel 6 et 6 Pro ne seront disponibles que plus tard ce mois-ci, mais nous mettrons à jour notre liste une fois que Google les aura publiés.

Google a confirmé un certain nombre de corrections de bugs et d’améliorations des performances accompagnant cette mise à jour. La société a publié des correctifs pour l’assistant appelant des numéros au hasard sur le Pixel 6, en plus de correctifs pour de nombreux problèmes de lecture audio et vidéo sur les nouveaux smartphones. Il y a beaucoup trop de petites mises à jour pour passer en revue dans cet article, alors consultez ce lien pour la liste complète des correctifs à venir pour tous les Pixels récents.

Google Pixel 6 Pro

Image d’usine (pas encore disponible) OTA (pas encore disponible)

Google Pixel 6

Image d’usine (pas encore disponible) OTA (pas encore disponible)

Google Pixel 5a

Google Pixel 5

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 4a

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4

Google Pixel 3a XL

Google Pixel 3a

