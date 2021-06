Google a de nouveaux problèmes alors que l’Inde aurait ordonné une enquête «antitrust» sur les téléviseurs intelligents Android

in

Ces aspects appellent une enquête plus approfondie sur le fonctionnement de Google dans ce segment, a apparemment déclaré la commission.

Google Android pour Smart TV : Google a atterri en difficulté en Inde. Le géant des médias sociaux a récemment fait l’objet d’une enquête antitrust en Europe, et un rapport publié dans TechCrunch suggère désormais que l’Inde pourrait également mener sa propre enquête. La Commission indienne de la concurrence (CCI) aurait déclaré que Google, qui détient une position dominante sur le segment des Smart TV grâce à son Android, aurait abusé de son pouvoir. La commission a déclaré que les fabricants de téléviseurs intelligents n’avaient pas d’alternative à Android pour fabriquer leurs produits et n’avaient donc pas d’autre choix que d’installer les applications de Google.

CCI a déclaré que son opinion prima facie est que Google a rendu la pré-installation de ses applications propriétaires, Google Play Store en particulier, conditionnelle à la signature des engagements de compatibilité Android ou ACC pour tous les appareils basés sur Android qui sont fabriqués, distribués ou commercialisés par les fabricants. Cela a donc réduit la capacité ainsi que l’incitation des fabricants à développer et à vendre des appareils qui fonctionnent sur des versions alternatives du système d’exploitation. Cela, a-t-il dit, a fait boule de neige en un développement technique ou scientifique limité lié à ces produits.

En dehors de cela, la commission a également noté que l’ACC empêchait d’autres marques de fabriquer ou de vendre des appareils fonctionnant sur un système d’exploitation Android concurrent, ce qui, compte tenu de la domination de Google sur le segment, conduit à un refus d’accès au marché aux développeurs qui créé un système d’exploitation Android alternatif.

Les téléviseurs intelligents Android vendus en Inde comportent des applications préinstallées indispensables, ce qui, selon CCI, était une condition injuste imposée aux fabricants de téléviseurs intelligents.

Pendant ce temps, Google a nié s’être livré à une quelconque faute professionnelle, affirmant qu’il était fermement convaincu que ses pratiques de licence dans le segment étaient conformes à la loi.

