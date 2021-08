Google a divulgué ses propres secrets Pixel 6 dans une nouvelle version bêta d’Android 12

in

Google a dévoilé le Pixel 6 il y a quelques jours, choquant les fans avec cette révélation inattendue. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont fuité ces derniers mois, tout comme leurs prédécesseurs. Nous savions que Google avait un nouveau design en magasin pour le téléphone Pixel 2021. Leaks a également déclaré que la nouvelle série Pixel sera la première à intégrer une puce Google personnalisée et un appareil photo à triple objectif. Google a confirmé tout cela il y a quelques jours, s’arrêtant avant de brosser un tableau complet de la série Pixel 6. L’ensemble complet des spécifications, des prix et de la date de sortie sera annoncé à l’automne lors d’une conférence de presse. Mais les fuites ne s’arrêteront pas simplement parce que Google a fait une annonce préliminaire. Une toute nouvelle découverte de l’appareil photo Pixel 6 dans Android 12 révèle quelques secrets supplémentaires.

Le Pixel 6 marquera une étroite collaboration entre Google et Samsung. Le géant sud-coréen fabriquerait la puce Tensor personnalisée pour Google. Les panneaux OLED pour les deux téléphones Pixel sont également susceptibles de provenir de Samsung. La société ne s’arrêtera pas là lorsqu’il s’agira de fournir des pièces pour les appareils Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

La dernière version bêta d’Android 12 indique que Samsung fournira également l’appareil photo principal de la série Pixel 6, ainsi que le modem 5G.

L’appareil photo Pixel 6

Google a publié mercredi la quatrième version bêta d’Android 12, atteignant le jalon de stabilité de la plate-forme. Xda-developers explique que le but de la version est de fournir aux développeurs des API finalisées et des comportements face aux applications afin qu’ils puissent préparer leurs applications pour la version stable. Android 12 Beta 4 inclut également des mises à jour de plusieurs applications Google. C’est dans ces applications que résident les nouveaux secrets du Pixel 6.

La nouvelle application Google Camera pour téléphones Pixel contient des références à l’appareil photo principal du Pixel 6. C’est la caméra grand angle qui équipera à la fois le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Selon l’application, la caméra grand angle sera le capteur Isocell GN1 de 50 mégapixels de Samsung.

Samsung a annoncé l’appareil photo l’année dernière avec la prise en charge d’une mise au point automatique Dual Pixel plus rapide. Des rapports précédents indiquaient que Google utiliserait un capteur de 50 mégapixels pour la ligne Pixel 6. La nouvelle découverte semble le confirmer.

Le modem Samsung

Le même développeur qui a trouvé les détails de l’appareil photo principal du Pixel 6 dans Android 12 beta 4 a également découvert que Google utiliserait un modem Samsung. C’est l’Exynos 5123, qui est mappé sur plusieurs appareils. Le code identifiant ces appareils est crypté. Mais le développeur qui les a trouvés a pu décrypter les informations. L’Exynos 5123 pourrait venir sur cinq appareils Google, avec des noms de code tels que Oriole, Raven, Passport et Slider. Il existe également un cinquième appareil inconnu.

Oriole, Raven, Passport, “Slider” sont 4 appareils sur 5 qui ont un modem référencé comme “g5123b”. Le modem Samsung Exynos (“shannon”) le plus récent est le 5123A. Je ne peux pas confirmer le dernier pour le moment. – cstark27 (@Cstark_27) 11 août 2021

Oriole et Raven sont les noms de code du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro. Passport est le nom de code répandu pour les premiers combinés Pixel pliables.

Bien que les rumeurs de Pixel soient souvent exactes, il n’y a aucun moyen de confirmer pour le moment que l’appareil photo Pixel 6 et le modem 5G proviendront tous deux de Samsung. Étant donné que ces informations proviennent du propre logiciel de Google, elles sont toutefois susceptibles d’être exactes.

