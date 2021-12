Google a donné une grande mise à niveau à certains modèles Chromecast

Le Chromecast était un produit à succès lorsque le modèle de première génération a été lancé en 2013. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, Google donnant au Chromecast deux refontes de conception approfondies. La dernière actualisation a eu lieu il y a environ un an, offrant une refonte matérielle importante. Le Chromecast avec Google TV est également le premier dongle de lecteur multimédia de Google à disposer d’une télécommande. Et, comme son nom l’indique, il est livré avec une interface utilisateur qui facilite encore plus la diffusion de contenu sur un téléviseur qu’auparavant. Des millions d’appareils de première, deuxième et troisième génération sont probablement toujours connectés à des téléviseurs, et Google vient de donner à tous ces modèles Chromecast une grande mise à niveau YouTube.

L’expérience Chromecast d’origine consiste à rechercher le symbole de distribution dans les applications et services pris en charge, l’application YouTube de Google étant l’un des choix les plus évidents. Appuyez sur ce bouton et la vidéo reprendra la lecture sur grand écran. Rincez et répétez chaque fois que vous souhaitez profiter de n’importe quel contenu sur votre téléviseur au lieu de votre smartphone ou tablette.

C’est pourquoi le Chromecast avec Google TV est une mise à niveau si importante par rapport aux trois modèles précédents. Le lecteur multimédia dispose d’une interface utilisateur conviviale, de nombreuses applications et d’une télécommande pratique. Vous n’avez pas à vous soucier autant de ce bouton de diffusion, bien qu’il fonctionne toujours comme Google l’avait prévu.

Les nouveaux ajouts rendent le contenu en streaming de YouTube, Netflix, Amazon, Disney et d’autres services de streaming encore plus facile qu’auparavant. C’est parce que vous pouvez interagir directement avec l’appareil Chromecast, en supprimant l’intermédiaire.

La nouvelle expérience YouTube sur les anciens Chromecasts

Si vous avez encore des générations de Chromecast plus anciennes, sachez que Google vient de publier une grande mise à niveau YouTube pour ces appareils.

Google a publié l’annonce suivante sur Twitter vendredi, donnant aux utilisateurs de Chromecast un aperçu de la nouvelle fonctionnalité YouTube.

📺 Vous regardez YouTube sur votre téléviseur avec Google Chromecast ? Vous pouvez utiliser votre téléphone comme télécommande pour diffuser et contrôler l’application YouTube sur votre téléviseur. Voici comment : https://t.co/LdVa3Peyw3 pic.twitter.com/nAaYUKx0Sy – TeamYouTube (@TeamYouTube) 3 décembre 2021

Google a transformé YouTube en une application complète sur les anciens modèles de Chromecast, ce qui est une excellente mise à niveau. Après tout, YouTube est le service de streaming vidéo le plus populaire et le plus susceptible de bénéficier de cette fonctionnalité.

Mais avoir une application YouTube complète sur l’ancien Chromecast ne suffit pas. Vous devez naviguer dans la nouvelle interface utilisateur et les Chromecasts de la génération précédente ne sont pas livrés avec une télécommande. Google a pensé à cette pensée, et la solution est évidente. L’application YouTube sur votre appareil passe à un D-pad virtuel afin que vous puissiez parcourir les vidéos que vous souhaitez lire. Le Chromecast prend également en charge les télécommandes TV via HDMI-CEC.

La nouvelle interface utilisateur Chromecast est disponible uniquement pour YouTube. Cela a du sens car Google possède les deux produits. Mais Google pourrait tout aussi bien permettre à des applications tierces d’offrir des expériences « applications » similaires sur les anciens modèles de Chromecast. Ce ne sont que des spéculations à ce stade, cependant.

Le moyen le plus simple de mettre à niveau votre expérience de streaming consiste à obtenir la mise à niveau Chromecast avec Google TV. Le dongle le plus récent se vend 49,99 $, mais Google offre aux acheteurs une remise de 10 $ en ce moment. En outre, les alternatives Chromecast abordables d’Amazon et de Roku offriront des fonctionnalités de télévision intelligente identiques ou même meilleures.