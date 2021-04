Google a enfin relancé une fonctionnalité bien-aimée de Maps qu’il a tuée il y a des années – .

Google a annoncé quelques changements majeurs pour Google Maps cette semaine, révélant qu’il utilisera l’IA pour améliorer les directions et la navigation. Les directions prendront désormais en compte l’empreinte carbone du trajet, permettant aux gens de choisir des itinéraires écologiques qui consomment le moins de carburant. Google Maps affichera également tous les modes de transport disponibles vers la destination en un seul endroit et offrira aux utilisateurs des couches de météo et de qualité de l’air dans l’application.

Une autre mise à niveau notable concerne la couche Live View AR, qui commencera à fonctionner à l’intérieur dans certains centres commerciaux, aéroports et gares. Ces fonctionnalités seront déployées sur Android et iPhone, bien qu’elles ne soient pas immédiatement disponibles pour tous les utilisateurs. Certains d’entre eux frapperont d’abord Android, et certains ne seront lancés qu’aux États-Unis dans un premier temps. Mais les utilisateurs de Google Maps n’auront pas à attendre longtemps pour profiter d’une fonctionnalité qu’ils demandent à Google de ramener depuis des années.

La boussole est enfin de retour sur l’application Android.

Google a supprimé la boussole de la version Android de Google Maps en janvier 2019 en raison de problèmes de fiabilité. Au départ, Google a essayé de masquer la fonctionnalité de l’interface utilisateur de Google Maps pour certains utilisateurs. Deux mois plus tard, la boussole a été entièrement retirée. Depuis lors, les utilisateurs de Google Maps se plaignent de la boussole manquante sur Internet, demandant à Google de la ramener. La fonctionnalité est restée disponible sur iPhone.

Un responsable de la communauté Google Maps a confirmé l’intérêt massif pour la fonction boussole plus tôt cette semaine et a révélé qu’elle était sur le point de faire son retour triomphant:

Vous le vouliez et nous vous avons entendu! Nous sommes ravis d’annoncer le retour de la boussole sur Maps pour Android. La boussole a été supprimée de Maps pour Android au début de 2019 dans le but de nettoyer l’écran de navigation, mais en raison d’un support écrasant, elle est de retour!

Le widget boussole réapparaît sur le côté droit de l’écran lorsque vous utilisez Maps pour naviguer vers votre destination. La flèche rouge doit toujours pointer vers le nord. Android Police dit que la fonctionnalité n’est toujours pas fiable et peut toujours ne pas indiquer la bonne direction, même après l’étalonnage. C’est quelque chose à garder à l’esprit lorsque vous utilisez la boussole dans Google Maps.

Google a ramené le widget boussole pour Google Maps pour Android. Source de l’image: Google

Google a déclaré que la boussole était de retour sur les appareils Android exécutant Google Maps 10.62. La police Android indique que la boussole peut également apparaître sur les anciennes versions de Maps et qu’elle peut encore être problématique. La boussole peut disparaître et réapparaître à l’écran. Les utilisateurs de Google Maps sur iPhone n’ont rien à faire pour récupérer la boussole, car Google n’a jamais supprimé le widget d’interface utilisateur de l’application iOS. Lancez simplement la navigation et elle sera toujours là.

