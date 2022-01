Google a enfreint plusieurs brevets Sonos, règles américaines de l’ITC

Crédit photo : Jako Janse van Rensburg

En août, la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) a rendu une première décision contre Google dans le différend pour contrefaçon de brevet du géant de la technologie avec Sonos. Aujourd’hui, l’ITC a confirmé la décision, imposé une amende à la société mère YouTube et mis fin à l’enquête.

La bataille juridique sous-jacente a été lancée en janvier 2020, lorsque Sonos a officiellement accusé Google d’avoir enfreint cinq brevets impliquant la technologie des haut-parleurs intelligents. Et dans le cadre des plaintes fermement formulées – Sonos a déposé deux poursuites distinctes – la société audio de 20 ans a demandé à l’ITC d’interdire à Google de vendre des ordinateurs portables, des téléphones et des haut-parleurs intelligents aux États-Unis.

Google et Sonos s’étaient associés en 2013 pour apporter le support de Google Play Music aux produits de cette dernière entité. Et Google, les actions en contrefaçon de brevet revendiquées, avaient utilisé des informations exclusives obtenues grâce à ce partenariat pour améliorer la technologie de haut-parleurs multi-pièces de Sonos, violant prétendument un grand total de quelque 100 brevets dans le processus.

Mais comme mentionné au début, l’ITC a maintenant rendu une décision finale dans la confrontation aux enjeux élevés dans la salle d’audience.

Au début de l’ordonnance correspondante, l’agence gouvernementale de 106 ans révèle que Google a « violé l’article 337 » de la loi tarifaire de 1930 « en important, en vendant pour l’importation ou en vendant aux États-Unis après l’importation certains lecteurs et contrôleurs audio , leurs composants et les produits contenant ceux-ci qui enfreignent une ou plusieurs revendications » dans les cinq brevets Sonos au centre des affaires.

Ces brevets contrefaits sont numérotés 9 195 258, 10 209 953, 9 219 959, 8 588 949 et 10 439 896, et l’ITC « a déterminé que les recours appropriés sont une ordonnance d’exclusion limitée et une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Google ». De plus, les responsables « ont établi une caution d’un montant de 100 % de la valeur saisie » pour les produits contrefaits que Google a importés pendant la période d’examen présidentiel.

L’ordonnance d’exclusion limitée de l’ITC contre Google, pour sa part, interdit à la société basée à Mountain View, en Californie, d’importer d’autres produits et composants qui enfreignent un ou plusieurs des brevets Sonos en question, y compris des haut-parleurs intelligents et plusieurs autres appareils.

Malgré cette pénalité, le cours de l’action de la société mère Alphabet de Google (NASDAQ : GOOGL) n’a que légèrement baissé pendant les heures de négociation d’aujourd’hui, pour une valeur par action de 2 740,09 $. Ce chiffre marque une baisse de près de 6% depuis le début de 2022, mais une augmentation de près de 52% depuis début 2021.

Pendant ce temps, l’action Sonos (NASDAQ : SONO), qui a bondi après que l’ITC a rendu une première décision contre Google l’année dernière, était presque stable par rapport à sa clôture précédente, à 28,61 $ par action. La valeur représente une baisse d’environ cinq pour cent par rapport au début de 2022, mais une augmentation de 17,5% par rapport au début de 2021.