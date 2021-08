Google a envisagé d’acheter Epic Games lorsque les deux se sont affrontés sur Fortnite

À un moment donné, Google a envisagé d’acquérir Epic Games lorsque la situation de Fortnite a commencé.

Lorsque Jeux épiques a décidé de poursuivre Apple pour ce qu’elle a appelé une “pratique monopolistique” consistant à obliger les développeurs à utiliser le système de paiement de l’App Store, et en réduisant de 30 % les transactions, la société a également intenté une action en justice avec des objectifs similaires contre Google.

Nouveaux documents judiciaires déclassifiés [PDF] (via The Verge) a révélé la réaction de Google à la décision d’Epic de contourner la réduction de 30% du Play Store en demandant aux joueurs de charger de côté Fortnite.

“Google est allé jusqu’à partager ses bénéfices de monopole avec des partenaires commerciaux pour obtenir leur accord afin d’éliminer la concurrence, a développé une série de projets internes pour faire face à la” contagion ” qu’il percevait des efforts d’Epic et d’autres pour offrir aux consommateurs et aux développeurs alternatives compétitives, et a même envisagé d’acheter une partie ou la totalité d’Epic pour étouffer cette menace », lit-on dans la plainte d’Epic.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que son entreprise n’était pas au courant de cela à l’époque. “Il n’est pas clair qu’il s’agisse d’une négociation pour acheter Epic ou d’une sorte de tentative de prise de contrôle hostile”, a ajouté Sweeney.

Cela nous était inconnu à l’époque, et en raison de l’ordonnance de protection du tribunal, nous venons d’apprendre que Google envisage d’acheter Epic pour mettre fin à nos efforts pour concurrencer Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 6 août 2021

On ne sait pas quand Google a envisagé cela, et les documents ne disent pas si la société a réellement contacté Epic Games avec une offre. Ils révèlent cependant que Google a envisagé d’autres options, telles que l’offre à Epic d’un arrangement spécial.

“Un responsable a contacté le vice-président et cofondateur d’Epic pour évaluer l’intérêt d’Epic pour une offre spéciale et, entre autres, a discuté de” l’expérience de l’obtention de Fortnite sur Android “par téléchargement direct. Les notes d’appel de la responsable indiquent qu’elle considérait le téléchargement direct de Fortnite comme ” franchement abyssal ” et ” une expérience horrible “, et qu’Epic devrait ” s’inquiéter que la plupart ne franchissent pas les 15 étapes et plus ” “, lit-on dans le document.

Pour sa part, Google a contré les affirmations d’Epic en affirmant qu’Android permet aux développeurs de distribuer leurs applications dans n’importe quel magasin, mais ceux qui utilisent le Play Store doivent respecter les règles et politiques de Google.