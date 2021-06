Google a glissé un brillant spoiler “Stranger Things 4” dans une publicité pour la grande mise à jour de Gmail – .

in

La semaine dernière, Google a annoncé une mise à niveau majeure de Gmail qui pourrait avoir un impact sur tout ce que nous faisons en ligne. Google a donné à plus de trois milliards d’utilisateurs de Gmail un accès gratuit à l’application de productivité Google Workspace rebaptisée, qui comprend une expérience améliorée de Google Chat et Spaces qui permettra aux utilisateurs de collaborer plus facilement sur des projets en ligne sans se soucier de l’accès à un compte d’entreprise ou d’éducation.

Google a inclus de nombreux exemples pour mettre en évidence les nouvelles fonctionnalités de Gmail dans ses différents articles de blog sur le sujet, des images aux animations GIF en passant par une vidéo qui montre à quel point il est facile de travailler ensemble depuis chez soi en temps réel. C’est là que Google s’est faufilé dans un brillant spoiler Stranger Things 4 que vous avez peut-être manqué. Le meilleur, et le pire, c’est que quiconque cherche activement à éviter les spoils pour la prochaine saison de Stranger Things pourrait accidentellement regarder la scène révélatrice que Google a incluse dans sa publicité vidéo. Vous devriez éviter ce qui suit si vous n’avez vu aucune des bandes-annonces de Netflix pour Stranger Things saison 4.

Les scènes de Stranger Things apparaissent sans avertissement, et le tout est brillamment scénarisé pour démontrer ce qui est possible avec Workspace.

Cela commence par la scène suivante de la populaire émission de télévision Netflix, qui se déroule à Hawkins, dans l’Indiana, la ville natale des Byers que nous avons vue au cours des trois saisons précédentes. En plus des images de Stranger Things, nous voyons les frères Duffer taper le scénario de la saison 4.

Scène Stranger Things 4 de la publicité vidéo Google Workspace. Source de l’image : Google

Les autres écrivains travaillant avec les Duffer les voient taper et changer d’avis. Les frères suppriment le paramètre extérieur Hawkings au moment où cette voiture tourne au coin de la rue et tapent un emplacement différent, Kamchatka, Russie.

Scène Stranger Things 4 de la publicité vidéo Google Workspace. Source de l’image : Google

Le réglage change au fur et à mesure que les Duffers continuent de taper et nous voyons une scène familière. C’est l’hiver et un grand nombre de personnes travaillent sur une voie ferrée au loin.

Scène Stranger Things 4 de la publicité vidéo Google Workspace. Source de l’image : Google

Alors que la caméra zoome, nous apprenons que ce sont tous des prisonniers, et ce dur labeur doit faire partie de leur peine. Pour rappel, Stranger Things se déroule dans les années 80. Et c’est la Russie des années 80 que nous découvrons dans l’émission télévisée.

Quiconque connaît les bandes-annonces de Stranger Things 4 de Netflix sait ce qui va suivre: la plus grande révélation que nous ayons reçue des Duffers en attendant que la saison 4 arrive sur Netflix. Comme nous l’avons spéculé pendant longtemps avant que Netflix ne le confirme via une bande-annonce, Hopper (David Harbour) est bel et bien vivant, ayant survécu à l’épreuve du dernier épisode de la saison 3. Nous devrons voir ce qui se passera une fois la saison suivante. 4 premières.

Scène Stranger Things 4 de la publicité vidéo Google Workspace. Source de l’image : Google

Si vous n’avez pas vu les bandes-annonces les plus récentes de Stranger Things, la promo de Google vient de gâcher la surprise de Hopper pour vous. Les scènes de Google Stranger Things 4 peuvent être vues dans la vidéo ci-dessous, à environ 20 secondes :

