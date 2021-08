Google à la recherche d’Apple avec le Pixel 6 et son Tensor | La technologie

in

Google en a marre des fuites et a décidé de présenter son nouveau Google Pixel. Il s’agit du Pixel 6 et du Pixel Pro qui, oui, continuent de tenir ensemble ce qui a été montré dans les fuites d’il y a plusieurs semaines, mais face à cette annonce, Google a surpris en annonçant son propre SoC, le Tensor Core.

L’année dernière, il y a eu une certaine controverse parce que LG, qui n’est plus avec nous, et Google sont passés olympiquement des puces de dernière gamme de Qualcomm et, en fait, des terminaux avec Snapdragon de la famille 700 sont sortis.

Nous ne pouvons plus parler pour LG, mais Google n’est peut-être pas disposé à payer ce que coûte le Qualcomm haut de gamme car ils développaient déjà leurs propres puces Et, bien que nous ne sachions pas grand-chose sur le Tensor Core, certaines clés doivent être prises en compte.

Le nouveau Google Pixel 6

Avant de parler du Tensor Core, passons en revue ce que nous savons officiellement sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Le design est exactement ce qui a fuité ces mois-ci.

Nous avons un mobile très similaire à Nexus 6p, au moins sous la forme du module caméra. Dans cette bande noire se trouveront les caméras et, bien que nous manquions encore de beaucoup d’informations sur les téléphones, nous savons que le Pixel 6 Pro aura un capteur principal qui pourra capturer 150% de lumière en plus.

C’est une excellente nouvelle et il semble que, finalement, Google change le capteur principal de 12 mégapixels Ils ont assemblé pratiquement tous les Pixel et oui, ils en ont profité comme personne d’autre, mais il était temps d’assembler quelque chose de plus moderne.

Les deux autres capteurs seront un grand angle et un téléobjectif 4x. Dans le cas du Pixel 6, nous n’aurons que deux capteurs, mais sans plus d’informations pour le moment.

Sur le devant, nous avons un trou central pour les caméras et des côtés et un menton très étroits. Évidemment, ils arriveront entièrement mis à jour avec Android 12.

Pas la première puce Google

Nous allons à l’actualité au-delà du design, le Tensor Core. Ce n’est pas le premier processeur développé par Google car dans les générations précédentes, nous avons vu le fantastique processeur d’image qui accompagnait le processeur Qualcomm et, en plus, la puce de sécurité Titan.

Il s’agissait de différentes puces réparties sur la carte qui, désormais, seront dans le même SoC, un peu comme ce qu’Apple a fait dans ses processeurs, mais aussi Samsung dans l’Exynos ou Huawei dans son Kirin.

Le Tensor Core va agglutiner le Titan M2 pour plus de sécurité, nous aurons sûrement une nouvelle génération de son processeur d’image et, bien sûr, aussi le modem, le stockage, le GPU et le module RAM.

Vous voulez voir ce qu’ils peuvent faire en termes d’optimisationDepuis maintenant, Google va contrôler à la fois le logiciel et le matériel d’une manière que seul Apple peut.

Et, Samsung et Huawei fabriquent leurs puces et leurs couches de personnalisation, mais le système principal reste Android.

Google l’a plus facile car c’est son processeur avec son système d’exploitation, pas de couches de personnalisation ou quoi que ce soit d’autre, et cela peut être un avantage en termes de performances, de durée de vie du téléphone grâce aux mises à jour… et d’optimisation de la consommation.

Plus de batterie ?

De là, nous entrerons dans le domaine des hypothèses, mais il est clair qu’en maîtrisant à la fois le logiciel et le matériel et leur intégration, Google pourra prolonger la durée de vie utile de leurs mobiles avec les batteries qu’ils montaient jusqu’à présent.

Ce n’est un secret pour personne que certains des derniers modèles Pixel sont arrivés miraculeusement en fin de journée avec une utilisation peu intensive et bien que les puces Qualcomm de ces dernières générations étaient très performantes, avec le Tensor, ils peuvent optimiser davantage le système pour consommer moins de batterie.

Comme je l’ai dit, c’est de la spéculation, mais ce sera sûrement une préoccupation et un objectif à l’usine Google.

Optimisation supplémentaire de la caméra, mais inconvénients possibles du GCAM

Bien que j’aie précédemment commenté que le capteur principal des Pixels était assez ancien, la vérité est qu’entre les algorithmes de la photographie informatique, le processeur d’image et la “magie” de Google, les Pixel ont fait des merveilles et même le Pixel 2, qui a déjà quelques années, reste formidable au quotidien.

Avec un nouveau processeur, ils peuvent accélérer la prise d’images et leur traitement (qui était un peu lent dans les modèles précédents) et, en outre, ils pourraient également développer les avantages de la photographie informatique pour la vidéo.

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui vont acheter le Pixel, mais aussi un mauvais pour ceux qui veulent une nouvelle version de GCAM pour leurs mobiles.

Ce n’est pas certain, mais comme nous n’allons pas avoir de nouveau Pixel avec Qualcomm SoC, nous verrons si les développeurs GCAM sont capables d’adapter l’application appareil photo Google avec ses améliorations pour les téléphones mobiles avec un processeur Qualcomm.

Actuellement, par exemple, les processeurs Snapdragon ont leur GCAM, mais ce n’est pas le cas avec Exynos et Kirin, bien qu’ils soient tous des processeurs basés sur ARM.

Comme je l’ai dit, vous devez attendre et voir ce qui se passe.

Écosystème et mises à jour Google

Et enfin, Google pourrait vouloir devenir une Apple à part entière avec ses processeurs et disposer d’un écosystème de Pixel Watch, Pixel Book, Pixel Tab et, bien sûr, de mobiles.

Google est déjà dans tous ces segments avec WearOS et l’achat de Fossil, avec des tablettes et des Chromebooks, mais toutes les étapes semblaient soit timides, soit manquant de continuité.

Avec leur propre puce, ils peuvent commencer à l’étirer ou à la rétrécir pour créer des appareils plus puissants comme les ordinateurs portables ou qui consomment moins d’énergie, comme les montres.

De plus, bien que les Pixels aient une longue durée de vie, avec un nouveau processeur contrôlé par Google, les mises à jour du système et de la sécurité pourraient être étirées de quelques années, ce qui reste très intéressant.

Tout cela reste à voir, mais ce sur quoi nous sommes clairs, c’est que l’optimisation peut être un point très fort et différencié dans l’écosystème Android grâce à ce nouveau processeur et que nous voulons vraiment mettre la main sur le nouveau Pixel.

Bien entendu, selon les premières informations, ils ne seront commercialisés qu’en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, au Japon, à Taïwan, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. L’Espagne, l’Italie et l’Amérique latine sont, une fois de plus, hors de la liste et nous devrons l’importer.