Google a obtenu le bon prix Pixel, mais il a besoin d’un coup de main avec le marketing

Google a cloué sa stratégie de prix avec ses derniers téléphones phares, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, selon les analystes du secteur. Ils ajoutent que le géant de la technologie a une opportunité unique de saper certains des meilleurs téléphones Android du marché, mais qu’il a encore du chemin à faire pour « améliorer la distribution par rapport aux Pixels du passé ».

Le géant de la technologie a annoncé le 19 octobre que les nouveaux téléphones seraient alimentés par son tout premier système sur puce interne, Google Tensor. Le Pixel 6 commence à 599 $, tandis que le 6 Pro commence à 899 $. Les deux téléphones peuvent être achetés déverrouillés dans les magasins Google physiques ou en ligne et chez les grands détaillants comme Best Buy et Amazon. Les deux téléphones sont également disponibles auprès de tous les opérateurs aux États-Unis, où les prix peuvent différer.

En comparaison, les derniers Galaxy Fold 3 et Flip 3 de Samsung coûtent respectivement 1 799 $ et 999 $, et le Galaxy S21 commence à 799 $. Pendant ce temps, l’iPhone 13 d’Apple commence à 799 $ et le 13 Pro à 999 $.

Dans leur brève expérience pratique du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro avec les deux téléphones juste avant le lancement, Nick Sutrich et Ara Waggoner d’Android Central ont tous deux convenu qu’ils avaient montré une amélioration significative par rapport aux trois générations précédentes de Pixel, écrivant que le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro pourrait devenir l’un des meilleurs téléphones Android. Les avis pour les deux téléphones arriveront bientôt sur AC.

Les experts sont convaincus que Google fait de son mieux pour toucher le grand public. Avec des prix bas et un design accrocheur, les nouveaux Pixels sont destinés à défier de front Apple et Samsung.

C’est stratégique : Google vise Apple et Samsung

Source : Nick Sutrich / Android Central

Jitesh Ubrani, responsable de la recherche d’IDC sur les trackers mondiaux d’appareils, a déclaré à Android Central que Google était l’opprimé du marché des smartphones par rapport à des poids lourds comme Samsung et Apple. En conséquence, il dit que Google doit être compétitif en termes de prix, et c’est exactement ce qu’il fait.

« Dans un marché où les produits phares à 1 000 $ sont la norme, Google offre une grande valeur dans l’espoir d’éloigner les clients des opérateurs historiques », a déclaré Ubrani.

Une partie de la raison pour laquelle Google prend cette décision, explique Ubrani, est que la société « n’a toujours pas la même attraction qu’Apple et Samsung en ce qui concerne les smartphones ».

À l’avenir, le marché des smartphones devrait croître dans le segment moyen à haut de gamme (400 $ à 1 000 $). Cependant, cette croissance ne serait pas tirée par les pixels de Google, mais plutôt par Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi et d’autres concurrents, ajoute Ubrani.

Mishaal Rahman, rédacteur technique principal chez Esper et ancien rédacteur en chef de XDA Developers, est d’accord, ajoutant qu’il était surprenant de voir à quel point Google a fixé un prix bas et agressif pour sa nouvelle série de téléphones.

« De même, le Pixel 6 Pro est inférieur de 100 $ au Galaxy S21+ et à l’iPhone 13 Pro », déclare Rahman. « Ces prix feront certainement réfléchir les clients avertis à deux fois avant d’acheter le dernier appareil Samsung ou Apple. »

Il note que Google a été très stratégique en matière de tarification et que la société a été en mesure d’identifier les domaines et les composants dans lesquels elle pourrait réduire sa nouvelle gamme de produits.

« Le prix de base de 599 $ du Pixel 6 était probablement un chiffre incroyablement important à atteindre, et je suis certain que Google a longuement réfléchi à la manière d’atteindre ce chiffre », a déclaré Rahman. « L’utilisation d’un panneau OLED rigide par rapport à un panneau flexible, en laissant de côté la radio UWB, en optant pour un panneau OLED LTPS FHD + 90 Hz standard au lieu du panneau OLED LTPO QHD + 120 Hz plus haut de gamme dans le Pro, sans antennes mmWave, etc., étaient tous judicieux compromis pour baisser le prix du modèle de base. »

Le Google Pixel 6 est-il le nouveau OnePlus ?

Source : Nick Sutrich / Android Central

Depuis un certain temps déjà, de nombreuses personnes dans la communauté des smartphones commencent à se demander si Google deviendra le prochain OnePlus, dans lequel la société deviendra le tueur phare.

OnePlus a été présenté comme un téléphone passionné en raison de son expérience logicielle, écrit Andrew Myrick d’AC. Il dit qu’avec la sortie des OnePlus One, OnePlus 2 et OnePlus 3T, la société restait fidèle à son surnom, « Never Settle », bien qu’au fil des années, il était évident que OnePlus essayait de s’attaquer aux plus gros poissons. . Cela était très évident dans ses versions les plus récentes.

L’article de Myrick poursuit en disant que parce que Google aborde la gamme Pixel 6 différemment, avec Android 12 et le matériel que vous apporterez, couplé à une puce unique conçue en interne, il est possible qu’il puisse combler le vide laissé par OnePlus. Ubrani d’IDC est d’accord.

« Google est très bien placé pour reprendre là où OnePlus s’est arrêté. Non seulement ils ont des prix compétitifs, mais ils ont aussi une communauté forte et vocale », dit-il. « Cependant, Google a plus pour eux car ils ont un écosystème complet qui comprend plusieurs produits et services, ce qui manquait à OnePlus à l’époque. Google essaie également de séduire le public des entreprises avec des fonctionnalités de sécurité supplémentaires dans Pixel et Android 12. »

Le prix du Pixel 6 est ce que le prix du OnePlus 9 aurait dû être #Pixel6Launch – Jitesh Ubrani (@JiteshUbrani) 19 octobre 2021

Cependant, Rahman ne pense pas que ce soit le cas. Il note que dès le départ, les téléphones de Google n’ont jamais vraiment été considérés comme des « tueurs phares » comme OnePlus l’a fait avec ses téléphones.

« Les téléphones Pixel de Google n’ont jamais été facturés comme des » tueurs phares « , ou des produits phares abordables si vous voulez », a déclaré Rahman. « Bien qu’ils n’aient jamais franchi la barre des 1 000 $ jusqu’au Pixel 6 Pro de 512 Go cette année, leur prix a toujours été bien supérieur aux produits phares abordables de Xiaomi et Realme, entre autres. »

Mais aux États-Unis, où Samsung domine et OnePlus gagne du terrain, Google est dans une position unique pour réduire certains de ses meilleurs téléphones qu’ils proposent. Par exemple, le OnePlus 9 a été lancé à 729 $ par rapport au Pixel 6 à 599 $. Le OnePlus 9 Pro a été initialement lancé au prix de 1 069 $, mais son prix est désormais de 969 $ sur le site Web de OnePlus, dont le prix est toujours supérieur au Pixel 6 Pro.

Cependant, très similaire à OnePlus et à son culte « Never Settle », il n’est pas surprenant que Google profite du moment et se connecte davantage avec sa communauté de « Pixel Superfans », qui existe depuis fin 2019, selon Anshel. Sag, analyste senior chez Moor Insights & Strategy.

« Google s’occupe de cette communauté depuis un certain temps, mais l’entreprise semble intensifier ses efforts pour construire une communauté plus grande et plus forte », dit-il, ajoutant que pour cette raison, cela ne compare pas complètement l’entreprise à OnePlus.

Sag note également que Google souhaite que les Pixels soient différenciés du reste des téléphones Android.

« Je pense que les seules similitudes entre Google et OnePlus sont que les deux étaient initialement considérés comme des outsiders relatifs sur le marché des smartphones », dit-il.

Google limite sa concentration sur le marché, et c’est mauvais

Source : Nick Sutrich / Android Central

Harish Jonnalagadda d’AC écrit dans son dernier article que « si Google était vraiment sérieux au sujet du matériel, cela aurait été le moment idéal pour faire une impulsion mondiale et lancer la série Pixel 6 sur la plupart des marchés internationaux ». Et nous savons que Google a confirmé qu’il ne sera pas en mesure de rendre ses derniers téléphones Pixel disponibles en Inde « en raison de divers facteurs, notamment des problèmes d’offre et de demande mondiales ».

Jonnalagadda note qu’une partie de la raison pour laquelle Google limite l’expansion des ventes de la nouvelle gamme Pixel est que l’entreprise souhaite se concentrer davantage sur les pays dotés de canaux d’opérateurs. Rahman ajoute que c’est là que Google devra travailler dur pour réussir.

« Aux États-Unis, les magasins de détail et les partenariats avec les transporteurs sont toujours les clés du succès, c’est ainsi qu’une marque comme OnePlus a pu s’implanter dans le pays », a déclaré Rahman.

OnePlus, par exemple, a bénéficié de son récent partenariat avec T-Mobile et de l’introduction des Nord N10, N100 et N200 5G axés sur le budget. Counterpoint Research cite que « Motorola et OnePlus ont été de gros gagnants au deuxième trimestre, capitalisant sur la faiblesse de LG, en particulier dans les canaux prépayés. »

Il est donc peut-être essentiel que Google se concentre non seulement sur les canaux des opérateurs, mais intensifie également son orientation marketing, ajoute Ubrani.

« Si Google veut vraiment attirer les clients, ils devront considérablement intensifier leurs efforts de marketing et améliorer la distribution par rapport aux Pixels du passé », a-t-il déclaré.

Carmi Levy, analyste technologique, explique que, comme le Pixel a été vendu sur relativement peu de marchés dans le monde, il est difficile de comparer directement les perspectives de marché de Google avec des concurrents mondiaux comme Apple et Samsung.

« Avec un déploiement initial qui ne comprend que neuf pays, Google ne va pas vraiment défier Apple et Samsung pour la domination planétaire de sitôt », a-t-il déclaré. « La tendance de Google à réduire ses efforts de marketing plus tard dans le cycle de vie de l’appareil ne rendra pas service non plus à ses unités Pixel 6. »

La tarification de Google ne va pas créer une norme pour l’avenir, mais

Source : Nick Sutrich / Android Central

Levy poursuit en disant qu’avec le Pixel 6, Google est à nouveau sérieux pour gagner en éminence et en élan pour se tailler une place sur le marché grand public.

« Mais les Pixel 7, 8 et au-delà devront s’appuyer sur cette base si Google espère un jour briser de manière réaliste le duopole Apple/Samsung », a-t-il déclaré.

Sag note qu’il est un peu trop tôt pour dire si la tarification de Google établira une norme et un ton sur le marché des smartphones. Il dit que c’est possible, mais que cela ne deviendra une réalité que si le Pixel 6 est « considéré comme un succès à la fois du point de vue des performances et des ventes ».

Mais il convient de mentionner que Samsung a lentement réduit ses propres prix phares ces dernières années. Le Galaxy S21, bien que plus cher que le Pixel 6, coûte 200 $ de moins que le Galaxy S20 à 799 $.

En ce qui concerne les logiciels, Google est devenu un pionnier, dit Rahman, mais ce n’est toujours pas un leader du marché des ventes de téléphones.

« Donc, même si je pense que chaque fabricant de téléphones surveille certainement les performances de vente de cette génération, je pense qu’il est trop tôt pour dire si Google fera bouger le marché de manière significative », a déclaré Rahman.

