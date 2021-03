Google a peut-être accidentellement révélé le prochain successeur de Nest Hello

Une nouvelle version de l’application Google Home est désormais disponible sur Android et iOS, apportant quelques modifications mineures. Bien que la mise à jour v2.35 n’introduise aucune nouvelle fonctionnalité, elle révèle la conception arrière de ce qui semble être la sonnette Nest Hello de nouvelle génération (via le lecteur de bande).

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, l’appareil est très différent de la sonnette vidéo Nest Hello, qui a été dévoilée en 2018. Il dispose d’un port USB-C en haut, au lieu du connecteur micro-USB sur le modèle actuel. On peut également voir un mystérieux cercle d’argent en bas. Cependant, nous ne pouvons pas être complètement certains s’il s’agit bien d’une sonnette vidéo car l’avant et les côtés de l’appareil ne sont pas visibles sur l’image.

Google a confirmé en janvier qu’il prévoyait de dévoiler une nouvelle gamme de caméras de sécurité pour 2021. Bien que la société n’ait révélé aucun détail sur la gamme à venir, la nouvelle sonnette vidéo Nest Hello sera probablement présentée lors de l’événement du 11 juin, selon la rumeur de Google. aux côtés du successeur de son meilleur téléphone Android bon marché.

Un prochain appareil Google portant le numéro G3AL9 avait également été repéré récemment à la FCC. Selon les documents FCC, il s’agit d’un «appareil de diffusion sans fil» et n’inclut pas d’écran. Le dépôt de la FCC a également révélé que l’appareil est livré avec une batterie Li-polymère rechargeable de 3,65 V et prend en charge la connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

