Google a peut-être confirmé la date de sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro

L’événement technologique le plus attendu de l’année est dans quelques jours. Apple dévoilera la gamme iPhone 13 le 14 septembre, et ce n’est plus qu’une rumeur. Apple a confirmé la conférence de presse virtuelle plus tôt cette semaine. Et ce faisant, il a pratiquement dit aux fans que l’iPhone 13 serait lancé fin septembre, comme le disaient les rumeurs. C’est pourquoi il est tout à fait logique de voir Google publier une toute nouvelle publicité pour Pixel 6 et Pixel 6 Pro dès maintenant. Google rappelle aux acheteurs de téléphones qu’il travaille sur quelque chose de spécial avant de décider de précommander l’iPhone 13. Et le Pixel 6 est probablement le seul téléphone Google de ces dernières années qui mérite d’être enthousiasmé.

La publicité Pixel 6 montre la conception complète du téléphone et la puce Tensor de première génération de Google. Ensuite, il y a un article sur les réseaux sociaux Pixel 6 pour l’accompagner. Mais la promo Pixel 6 se concentre principalement sur la conception Material You du téléphone à venir avec Android 12. En montrant toutes ces nouvelles images marketing Pixel 6, Google a peut-être confirmé par inadvertance une date de lancement importante de Pixel 6.

Date de sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro – c’est compliqué

Google ne respecte pas un calendrier de lancement de smartphone régulier avec la série Pixel 6. Plutôt que de tout dévoiler lors de l’événement d’automne attendu, Google a pris une page des événements de lancement OnePlus. Le fournisseur chinois de smartphones confirme les principales caractéristiques d’un nouveau téléphone avant l’événement de lancement. Parfois, il aborde des décisions controversées dans ces premiers entretiens. Google a fait quelque chose de similaire avec le Pixel 6 cette année. Dans ce qui suit, nous utiliserons divers termes pour désigner différentes dates importantes du Pixel 6.

La date de lancement est le jour où Google dévoile le téléphone. Nous avons eu un lancement en douceur le lundi 2 août. C’est alors que Google a confirmé les rumeurs de conception des Pixel 6 et Pixel 6 Pro et a dévoilé le processeur Tensor. Google a également révélé certaines des spécifications et a annoncé que les combinés seraient chers. Mais Google n’a pas révélé d’autres dates.

Nous nous attendons à ce que Google organise un événement de lancement de matériel Made by Google début octobre. Une folle rumeur disait que l’événement de lancement du Pixel 6 aurait lieu le lundi 13 septembre, un jour avant la grande keynote de l’iPhone 13.

La date de précommande est le jour où les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront mis en vente en ligne. Une rumeur d’un initié bien connu a affirmé que ce jour était le mardi 19 octobre. Avec la plupart des téléphones, la date de précommande suit de près la date de lancement. Parfois, les téléphones sont en précommande à la date de lancement. Ainsi, le 19 octobre pourrait également être la date de lancement du Pixel – si cette rumeur est exacte.

Enfin, nous avons la date de sortie. C’est le jour où les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront expédiés aux acheteurs et commenceront à se vendre dans les magasins. La même source qui nous a indiqué que la date de précommande du Pixel 6 prétend que la date de sortie du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro est le jeudi 28 octobre.

La nouvelle publicité pour le Pixel 6

Vous avez peut-être la tête qui tourne maintenant avec toutes ces dates et jours de la semaine, mais ils sont essentiels. C’est parce que Google a mentionné bon nombre des dates ci-dessus dans ses premières annonces Pixel 6 et Pixel 6 Pro ci-dessus.

L’annonce de Google indique que la série Pixel 6 sera lancée cet automne sans fournir de date de sortie réelle pour les deux téléphones. Mais la publicité vidéo et la photo Instagram montrent différentes dates dans ces widgets originaux Android 12 Material You.

Comme je l’ai déjà dit, Material You est un thème central de l’annonce. C’est la fonctionnalité Android 12 qui vous permet de personnaliser le thème du téléphone sans installer réellement une application de thème. C’est une astuce assez astucieuse, que de nombreux passionnés d’Android apprécieront.

Pour mettre l’accent sur Material You et la puce Tensor, Google pose quelques questions effrayantes à la limite : « Et si les smartphones n’étaient pas seulement intelligents ? » et « Et si votre téléphone vous voyait tel que vous êtes ? » Ce dernier est un peu trop, compte tenu de toutes les informations que les téléphones fournissent à Google à votre sujet. Mais Google se concentre davantage sur les personnalisations Material You dans l’annonce. Et voici les dates qui apparaissent dans la nouvelle vidéo et l’image teaser.

Le calendrier sur les téléphones Pixel 6 et Pixel 6 Pro dans l’annonce nous donne les dates “Lun 02” et “Lun 13”. Les deux apparaissent deux fois dans l’annonce. Mais ensuite, la publication Instagram ci-dessous a “Mar 19” apparaissant trois fois dans le widget d’horloge.

Comprendre les dates

Août est le seul mois avec un lundi 2 cette année – c’est à ce moment-là que Google a dévoilé le Pixel 6.

Septembre est le mois qui a un lundi 13 – Google ne peut pas troller Apple encore plus fort la semaine prochaine, n’est-ce pas ?

Janvier et octobre sont les mois 2021 avec un mardi 19 – octobre est généralement le mois du lancement, de la précommande et des dates de sortie de Pixel.

Nous en lisons peut-être trop dans ces publicités Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et Google sait qu’il a l’attention de tout le monde. Il se peut donc simplement que tout le monde trolle avec des dates apparues dans les récentes rumeurs de Pixel. Au contraire, le calendrier de lancement inhabituel du Pixel 6 de Google semble être une danse autour des fuites et des rumeurs.

Mais peut-être qu’il y a une logique pour ces publicités. Peut-être que cette date du 19 octobre est significative pour la nouvelle série Pixel. Nous ne savons cependant pas s’il s’agit de la date de lancement, de précommande ou de sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.