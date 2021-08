Google a peut-être licencié des dizaines d’employés pour avoir abusé de leur accès aux données | La technologie

Google a licencié des dizaines d’employés entre 2018 et 2020 pour avoir accédé aux données et aux outils de l’entreprise, révèle Vice. Les employés seront confrontés à des allégations de vol de données d’utilisateurs et d’autres employés. Le cas de Google est très similaire à celui des 52 salariés licenciés de Facebook en 2014 et 2015.

Le traitement et utilisation des données des utilisateurs par les grandes entreprises technologiques C’est une discussion qui est toujours en vogue dans la société d’aujourd’hui.

La conversation, cependant, s’étend également aux juridictions internes des entreprises.

Un document auquel Vice a eu accès indique que Les propres recherches de Google a entraîné le licenciement de plus de 70 employés pour avoir abusé de leur position pour accéder aux données et aux outils détenus par l’entreprise.

Le document interne consulté par les médias américains détaille que Google a licencié des dizaines d’employés entre 2018 et 2020, qui feront face à des accusations de vol de données d’utilisateurs et d’autres employés.

Jusqu’à 36 travailleurs ont quitté Google en 2020 en raison de problèmes liés à la sécurité, explique Vice.

Parmi ces cas, 86 % étaient liés à un traitement incorrect d’informations confidentielles, notamment le transfert d’informations internes à des agents externes à l’entreprise.

Selon des sources internes consultées par Vice, 2020 a été l’année avec le plus grand nombre de licenciements pour ces motifs. En 2019, le chiffre était de 26, alors qu’en 2018, il était de 18.

Les médias ont consulté Google, qui s’est défendu en veillant à ce que l’entreprise limite l’accès de ses employés aux données des utilisateurs grâce à des protections de pointe.

Une cause de licenciement pas si extraordinaire

Google n’est pas la première entreprise à rencontrer des employés qui ont été piqués par la curiosité. En 2014 et 2015, Facebook a mis 52 personnes dans la rue qui ont abusé des données des utilisateurs.

L’un de ces licenciements concernait celui d’un ingénieur qui utilisait son accès privilégié en tant qu’employé de réseau social pour accéder aux données personnelles de son ex-petite amie.

La situation, révélée dans un livre par des journalistes du New York Times Sheera Frenkel et Cecilia Kang, a été répété lorsqu’un autre ingénieur de Facebook a utilisé son identifiant d’employé pour obtenir des informations sur une femme avec qui il était sorti et qui avait cessé de répondre à ses messages.

D’autres applications telles que Snapchat ou Myspace ont également souffert de cette mauvaise utilisation de leurs technologies par les employés, explique Vice.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Ulises Izquierdo.