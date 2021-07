Google a peut-être utilisé son influence pour freiner le Galaxy Store

in

Les informations relatives aux poursuites antitrust de Google suggèrent que la société a peut-être tenté de freiner la croissance du Samsung Galaxy Store. Apparemment, Google a offert à Samsung d’importantes sommes forfaitaires en espèces et des avantages de partenariat dans le but de préserver la domination du Play Store. Notamment, Google n’a pas proposé le partage des revenus de Samsung, car cela révélerait à quel point le Play Store est lucratif pour Google.

Hier, 36 États et Washington, DC ont déposé une plainte antitrust conjointe contre Google. Nous avons déjà couvert les nouvelles en profondeur ici et ici, alors assurez-vous de vous rattraper si vous ne l’avez pas déjà fait.

Fait intéressant, ce costume met en lumière certaines informations que nous n’avions pas entendues jusqu’à présent (via ArsTechnica). De toute évidence, la poursuite se concentre principalement sur les commissions du Play Store mandatées par Google, qui étaient auparavant un montant fixe de 30% pour tout le monde. Cependant, la poursuite se concentre également sur les tentatives présumées de Google d’utiliser son influence pour contrecarrer les efforts des magasins d’applications concurrents sur Android.

Le plus flagrant est que la poursuite soutient que Google aurait offert à Samsung “une myriade d’avantages et de concessions afin d’empêcher la création du Galaxy Store de Samsung”. Ce serait une décision audacieuse mais sans surprise de la part de Google compte tenu de la domination de Samsung sur le marché des smartphones. Avec des millions de téléphones Samsung et la marque Galaxy étant essentiellement synonyme d’Android pour de nombreux consommateurs, son magasin représentait une menace énorme pour le Play Store.

Google essaierait d’arrêter le succès du Galaxy Store

Google aurait offert à Samsung un accès exclusif aux applications et aux jeux, promu des événements sur le Play Store et des spots publicitaires YouTube lucratifs. La poursuite soutient même que Google a peut-être proposé de « marquer en blanc » le Play Store avec la marque Galaxy Store.

Il aurait également offert d’importantes sommes d’argent. Cependant, cela aurait remplacé le partage des revenus sur le Play Store, pas un pot-de-vin. Fait intéressant, Google ne voulait probablement pas offrir de pourcentages directs, car cela montrerait à Samsung à quel point le Play Store est vraiment lucratif.

Maintenant, rien de tout cela n’est illégal. Cependant, si cela finit par être vrai, cela suggère que Google ne croit pas vraiment en ses affirmations selon lesquelles Android est une plate-forme ouverte sur laquelle tout le monde peut rivaliser. Cette information suggère le contraire : si quelqu’un devient réellement un concurrent du Play Store, Google intervient et affirme sa domination.

Il sera très intéressant de voir quelles autres informations en coulisses sortiront de cette poursuite antitrust.