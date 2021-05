Google a pratiquement confirmé la meilleure fonctionnalité de Pixel 6 – .

Il y a environ un an, des rapports affirmaient que les téléphones Pixel 5 seraient les premiers combinés phares de Google à ne pas disposer du meilleur processeur possible disponible pour les vendeurs de combinés. Google a choisi le Snapdragon 765 de milieu de gamme pour la série Pixel 5 au lieu du Snapdragon 865. Mais il y avait une lueur d’espoir que Google «réparerait» les choses dans un avenir pas trop lointain. Les performances du Pixel 5 pourraient être décevantes, mais Google travaillait déjà sur un processeur personnalisé pour les futurs appareils Pixel en partenariat avec Samsung. Nous avons émis l’hypothèse à l’époque que le Pixel 6 pourrait être le premier téléphone de Google à fonctionner sur son propre silicium. Il y a quelques semaines, nous avons appris que les spécifications du Pixel 6 incluraient le système sur puce (SoC) «Whitechapel» de Google. Et Google semble l’avoir confirmé.

Nom de code Whitechapel, le SoC est également connu sous le nom de GS101, selon des découvertes récentes. La nouvelle erreur de Google semble confirmer que GS101 est associé à la prochaine génération d’appareils Pixel – il y a quelques jours, Google a également confirmé que les Pixel Buds A non annoncés arriveraient bientôt.

Les googleurs ont soumis un nouveau code au projet Android Open Source (AOSP), qui comprend des références à la nouvelle puce, note les développeurs xda. Les développeurs ont tenté de mettre à jour la politique SELinux de l’application OsloFeedback, qui est responsable des gestes basés sur Soli de Pixel 4. Le changement n’a rien à voir avec le Pixel 6, mais un autre Googler a répondu avec un lien vers un référentiel de code source interne.

«Vous n’avez pas besoin de coredomain pour utiliser binder_use. Celui-ci vit bien sur P21 », a déclaré l’ingénieur, P21 faisant probablement référence au Pixel 21. C’est lui-même un nom de code apparent pour les pixels 2021 à venir cette année, y compris le Pixel 6. Le lien proposé par le googleur n’est pas accessible en dehors. de Google, mais on peut le voir ci-dessous (c’est nous qui soulignons):

https://source.corp.google.com/android / appareil / google/gs101-sepolicy /Whitechapel/fournisseur / google/twoshay.te;l=9?q=%22binder_use(%22%20p:android$%20f:gs101-sepolicy

Whitechapel et GS101 y sont tous deux référencés, ou les noms internes associés à la puce personnalisée de Google pour les appareils Pixel.

Le Pixel 6 n’est explicitement mentionné nulle part, mais ces résultats semblent corroborer les affirmations selon lesquelles Google fabrique enfin son propre SoC pour les appareils Pixel. Google suit l’exemple d’Apple depuis des années en ce qui concerne le Pixel, mais il n’a jamais tenté de copier seul la décision clé d’Apple pour l’iPhone. Les puces de la série A sont inégalées, offrant à Apple la possibilité d’optimiser les performances logicielles sur les appareils mobiles d’une manière dont les vendeurs d’appareils Android ne peuvent que rêver. Le M1 est l’aboutissement de tout ce travail acharné chez Apple. Whitechapel donnerait à Google le même pouvoir.

Il est trop tôt pour dire quel type de performances le processeur de Google aura à offrir, mais Whitechapel est déjà la rumeur la plus excitante sur le Pixel 6. La fuite ne mentionne aucune autre spécification du Pixel 6, mais les téléphones Pixel ne restent guère secrets pendant trop longtemps. Nous saurons probablement tout sur le combiné de nouvelle génération bien avant le lancement prévu à la mi-octobre.

