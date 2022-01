Google a réactivé la fonctionnalité qui a averti à tort des millions de personnes d’une tempête imminente

Le mauvais temps revient sur Coup d’œil

Google désactive les alertes météo

Le widget At a Glance de Google porte bien son nom, fournissant des informations utiles sur les événements programmés, les plans de voyage, etc., le tout depuis l’écran d’accueil de votre téléphone. Au-delà de ces rappels utiles pour vous guider tout au long de votre journée, At a Glance peut également vous aider à rester en sécurité en vous alertant des conditions météorologiques dangereuses telles que les tempêtes hivernales violentes ou les crues éclair. Pour une raison quelconque, cependant, le widget a commencé à avertir les utilisateurs du monde entier d’une tempête aux Philippines.

Certes, cela semble être des informations assez utiles à avoir, et exactement le genre de chose que nous voulons voir dans At a Glance… si nous vivions aux Philippines. Au lieu de cela, les utilisateurs d’Android du monde entier rapportent avoir vu cette alerte de PAGASA, l’Administration des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines.

Bien que cela ait pu contribuer à une panique momentanée, heureusement, nous ne semblons pas réellement envisager un événement de super tempête à l’échelle mondiale, et il s’agit simplement du fait que la portée de l’alerte n’est pas correctement géo-restreinte. Nous avons contacté Google pour obtenir des commentaires, curieux de savoir ce qui a pu conduire à ce problème, et mettrons à jour ce message si nous entendons quelque chose en retour.

Eh bien, nous n’avons jamais eu de réponse de Google sur la raison pour laquelle cela s’est produit à l’origine, mais il semble que des progrès aient tout de même été réalisés pour « réparer » la situation. Si vous allez maintenant dans vos paramètres At a Glance, vous constaterez que la bascule pour les alertes de temps violent est désactivée.

De plus, si vous l’activez manuellement, Google ignorera simplement votre préférence et la prochaine fois que vous vérifierez, elle sera désactivée. Nous supposons que cela atteint l’objectif d’éviter les fausses alarmes, mais nous préférerions en quelque sorte que nous puissions toujours obtenir les alertes correctes, tout de même. En tant que tel, cela ressemble beaucoup plus à une solution de contournement rapide qu’à une solution appropriée.

Alertes de mauvais temps rétablies

Les États-Unis connaissent un début enneigé pour janvier, il est donc compréhensible que vous vous sentiez anxieux de ne pas avoir d’alertes météorologiques violentes disponibles dans At a Glance. Heureusement, il semble que Google ait discrètement réactivé cette fonctionnalité un peu plus tôt cette semaine.

Le temps nous dira si Google a vraiment réussi à résoudre ce qui a poussé les utilisateurs à recevoir des alertes de l’autre côté de la planète, mais vous feriez mieux de croire que nous serons plus à l’affût.

Merci: Narek

