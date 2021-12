Google a rejoint la liste croissante des entreprises qui se retirent du CES 2022 en personne

Omicron est là, et c’est sauvage

Après un CES 2021 entièrement virtuel, assister au prochain en personne semblait (brièvement) possible, mais une nouvelle variante plus contagieuse de COVID-19 a commencé à faire le tour du monde, menaçant de nouveaux blocages et tout gâcher de manière générale. Et soudain, les événements en personne ont recommencé à paraître extrêmement dangereux. Alors que le CES 2022 aura toujours lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas (selon le CTA, du moins pour le moment), de plus en plus d’entreprises et de publications rappellent ou annulent carrément leur implication en personne. Google a maintenant rejoint cette liste croissante.

Un porte-parole de Google a confirmé que la société n’aura pas de présence sur le terrain lors de l’événement, citant des inquiétudes concernant la propagation de la variante Omicron.

Après un examen attentif, nous avons décidé de ne pas être présents sur le salon du CES 2022. Nous avons suivi de près le développement de la variante Omicron et avons décidé qu’il s’agissait du meilleur choix pour la santé et la sécurité de nos équipes. . Nous continuerons à collaborer étroitement avec le CTA et nos partenaires pour identifier et soutenir les opportunités virtuelles, et nous sommes impatients de partager les dernières innovations de Google avec vous tous.

D’autres entreprises qui se sont retirées du CES au cours des derniers jours incluent T-Mobile, Amazon, Meta et Twitter. D’autres surveilleraient la situation mais n’ont pas encore annulé leur participation. Cela commence à ressembler de plus en plus à une situation de type MWC 2020, où des entreprises individuelles ont commencé à se retirer jusqu’à ce que tout l’événement soit finalement annulé.

Le CTA insiste sur le fait que la présence en personne peut être sûre avec ses exigences strictes en matière de vaccination, de masquage et de distanciation sociale, mais étant donné la vitesse à laquelle omicron se propage et à quel point le panorama est flou à propos de cette nouvelle variante, les entreprises et les publications ne le sont pas. prendre le risque de rentrer malade à la maison. Cela ne signifie pas que le spectacle ne peut pas continuer virtuellement, mais en personne pourrait être un non-droit, encore une fois.

